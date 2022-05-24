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В Мариуполе в подвале многоэтажки обнаружили 200 погибших - они слышны почти во всем квартале
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Мариуполь / Война

В Мариуполе в подвале многоэтажки обнаружили 200 погибших - они слышны почти во всем квартале

20:41, 24 май 2022
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При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышно почти во всем квартале", - говорится в сообщении.

«Для «официального» бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в «морг», притворившись, что тело погибшего только найдено. Или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле «Метро» на улице составлено в пакетах большое количество трупов», – заявил мэрский советник.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова также сообщила, что есть свидетельства о завозе в Мариуполь специальной техники - мобильных крематориев и техники для разбора завалов.

"Жители, являющиеся сторонниками оккупации, и террористы псевдогосударственного образования "ДНР" собирают тела погибших, замученных и убитых ими по городу для дальнейшего уничтожения в мобильных крематориях или просто в кострах", - отметила омбудсмен.

По ее словам, на сайте оккупационных властей было обнаружено распоряжение так называемого «председателя ДНР» Дениса Пушилина в так называемую «генеральную прокуратуру» предоставить предложения по нормативному правовому регулированию денацификации Украины.

Данное распоряжение направлено на создание дополнительных оснований для привлечения к ответственности наших граждан на временно оккупированных территориях за проукраинскую позицию и «узаконение» фильтрационных лагерей в Докучаевске и Мангуше. , в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда", - подчеркнула Денисова.

Напомним, оккупационные власти в Мариуполе запретили хоронить погибших и умерших в одиночку, без разрешения оккупантов. А зарабатывать насмерть россияне разрешили только одни фирме – днровскому «Ритуалу» (регистрация в Донецке).


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