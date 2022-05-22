Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета

Этот правовой режим будет действовать не менее трех месяцев – до 23 августа.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.

Напомним, Зеленский предлагал продлить военное положение в Украине. Кроме того, глава государства предлагает ВР продлить общую мобилизацию в Украине на тот же срок.

Следует отметить, что в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное состояние может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза для Украины.

Военное положение в Украине вводится при наличии угроз национальной безопасности. Его инициирует СНБО, согласовывает президент и утверждает Верховная Рада.

В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский объяснил, почему военное состояние продлевается сразу на три месяца. По его словам, это связано с тем, что украинская армия переходит в контрнаступление, которое предусматривает сложные военные задачи, поэтому в короткие сроки вряд ли получится освободить всю Украину.