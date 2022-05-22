Польский президент прибыл в Украину: какова цель визита

Он станет первым главой государства, который произнесет речь в Верховной Раде Украины с начала войны.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с дипломатическим визитом в Украину.

Планируется, что 22 мая 2022 года он выступит в Верховной Раде Украины.

Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье он произнесет речь в Верховной Раде Украины как первый глава иностранного государства с начала войны (с 24 февраля – Ред.)”, - читаем в сообщении.

РФ несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. Дуда считает, что Варшава должна инициировать уплату Москвой возмещения.

“Я не сомневаюсь, что российское государство сегодня несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. И если мы сегодня можем кому-нибудь предъявить претензии, это к российскому государству. И я считаю, что по этому пути нужно идти”, - отметил Дуда.

Он подчеркнул, что чувствует моральную и историческую обязанность перед поляками "обновить попытку получения от международных судебных органов утверждение факта преступления и установления ответственного за это преступление".

Еще в 2012 году Страсбургский суд признал катынский расстрел преступлением, однако отказался вынуждать Россию возобновлять расследование дела.

Уже в первые дни войны на украинско-польской границе соседняя страна оперативно организовала гуманитарную помощь для граждан Украины, которые после циничного нападения России были вынуждены покинуть родину. Польша встречала украинцев горячими напитками, сладостями, бесплатным жильем и теплыми вещами. Позаботились и о детском питании, а также средствах гигиены.

Сразу по прибытии автобусов в польский пункт пропуска пограничники подносили для украинских пассажиров воду и выпечку. В зале прохождения паспортной границы также пограничники угощали украинцев сладостями.

На так называемом "гуманитарном пункте" дежурили группы пограничников, которые следили за порядком и оказывали помощь при необходимости. Также там дежурили кареты скорой. Кроме того, на КПП были обустроены места обогрева, где многие встречали украинцев.

Недалеко от пункта пропуска небезразличные поляки предлагали украинцам свою помощь – бесплатное жилье или трансфер в крупные города Польши. Также у границы расположили лотки с разной одеждой и теплыми вещами.

Бесплатное жилье украинцев обеспечивали поляки по всей стране. Власти Польши поддержали своих граждан в хорошем деле: тем полякам, которые принимают у себя украинских беженцев, предоставят финподдержку от государства - около 8,7 доллара в день, или около 263 долларов в месяц. Кроме того, в больших городах развернули центры для приема украинцев. К работе привлеклись волонтеры, которые помогали прибывшим с вещами первой необходимости и питанием.

На фоне массового приезда украинцев в Польшу от 28 февраля отменили обязательное ношение масок и прохождение карантина для людей, приехавших из-за границы.

Для украинцев, пересекших границу с Польшей, начиная с 24 февраля, ввели бесплатный проезд польской железной дорогой. А украинским водителям в Польше разрешили не обменивать водительские удостоверения до конца 2022 года. Также Польша упростила проезд украинских перевозчиков гуманитарной помощи. Кроме того, чтобы украинцам было удобнее добраться до необходимого места, в польском приложении с расписанием общественного транспорта добавили украинский язык.

Также в Польше было создано украиноязычное радио, чтобы беженцы могли получать всю оперативную информацию.

Позаботились польские власти и о здоровье граждан Украины, прибывших в страну после войны. Все украинцы, прибывшие после 24 февраля, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в стране. Также 100 тысяч украинцев смогут получить по 500 злотых на покупку лекарства. Более того, Польша принимает онкобольных детей из Украины, которым необходимо срочное лечение.

Также власти страны заявили о готовности принимать в своих 120 медицинских учреждениях раненых украинцев.

Всего с начала полномасштабного вторжения России из Украины в направлении Польши границу пересекли около 3 миллионов человек. Все украинцы, прибывшие после 24 февраля, могут получить временную защиту в стране. Польша разрешила украинским беженцам легально жить и работать в стране 18 месяцев, эти сроки впоследствии могут продлиться.

Уже 77 тысяч беженцев из Украины нашли работу по специальному закону, дающему упрощенный доступ к рынку труда.

Также Польша запустила правительственную программу поддержки украинских семей с детьми, в рамках которой будет платить украинским беженцам по 500 злотых пособия на каждого ребенка. Благодаря польскому спецзакону о предоставлении беженцам Украины всесторонней поддержки, украинские ученики и студенты имеют возможность учиться в школах и университетах.

В целом же правительство Польши приняло законопроект о создании специального фонда в размере 1,75 млрд долларов для помощи украинским беженцам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, но и безопасность всей Европы, добавил, что ежедневно Польша отправляет в Украину около 100 грузовиков с разной помощью. В основном это лекарства, одежда, средства гигиены, продукты длительного хранения, спальники, карематы, противопожарное оборудование, огнетушители.

Оборонная помощь Украине и поддержка на мировой политической арене

В первый же день масштабной войны стало известно, что Национальный банк Польши принял решение предоставить Национальному банку Украины валютный столб на сумму 4 млрд. злотых (около 1 млрд. долларов).

Также уже в первые дни полномасштабной войны Польша передала Украине военную помощь: минометы, боеприпасы к ним, беспилотники и другое вооружение.

В начале марта власти Польши выразили готовность предоставить Украине боевые самолеты, однако в Вашингтоне назвали такую ​​инициативу "необоснованной", и Министерство обороны США обещало провести дополнительные консультации с польским правительством и союзниками НАТО по поставке истребителей МиГ-29.

Также Польша приступила к энергетической блокаде России. 1 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего визита в Брюссель призвал ЕС отказаться от закупок российского угля.

Уже через несколько дней, 6 марта, во время пресс-конференции в Варшаве заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Польша считает полное эмбарго на все энергоносители из России единственной возможностью остановить войну против Украины. Также он подчеркнул, что поддержка Украины Евросоюзом должна быть больше.

26 апреля Польша ввела новые санкции против России из-за ее нападения на Украину; Под ограничения попали 35 крупных российских компаний и 15 физических лиц. Среди них такие компании, как Газпром, Новотек и Акрон.

А на следующий день, 27 апреля, Польша объявила о полной независимости от российского газа.

После резни в Буче Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требовал от ЕС жестких санкций в отношении России и призвал разорвать все торговые отношения с РФ.

Президент Польши Анджей Дуда назвал зверства России в Украине геноцидом и заявил, что Путину необходимо выдвигать жесткие условия.

Также Польша выразила готовность стать гарантом безопасности Украины по просьбе Киева, наряду с другими странами. В то же время власти страны заявили, что не поддержат ни одного мирного соглашения, которое будет означать потерю Украиной своей территории. Также польский президент выступает за принятие Украины в ЕС в экспрессрежиме.

А что касается страны-агрессорки, то Польша обратилась с инициативой в США исключить Россию из группы крупных экономик G20. По словам министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака, страна получила "положительный ответ" на это предложение и этот вопрос передать президенту Джо Байдену.

Между тем Польша продолжает оказывать Украине военную поддержку. Из последнего страна-соседка передала ВСУ более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.

В целом Польша уже предоставила Украине военную помощь более чем на 1,6 млрд долларов . Кроме этого, в польском правительстве настаивают, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна делает все, чтобы украинцы "чувствовали, что они не одиноки".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский называет своего коллегу Дуду настоящим другом Украины и неоднократно выражал благодарность польскому президенту и народу за действенную помощь стране в сложное время.

"Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие. Это борьба за нашу и вашу свободу. Это общая история великих народов. Дай, Боже, нам Победы! Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolna Ukraina!", - подчеркнул украинский президент в одном из своих обращений.



