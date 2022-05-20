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Политика / Власть / Европа / Война

В ЕС думают, как профинансировать восстановление Украины за счет замороженных активов российских олигархов

12:26, 20 май 2022
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Европейский Союз ищет пути использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что Россия также "должна внести свой вклад" в этот процесс.

Об этом сообщает Reuters.

"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", - сказала она.

Фон дер Ляен также сказала, что выступает за сочетание долгосрочной реконструкции Украины с реформами, необходимыми для присоединения к Европейскому Союзу.

"Процесс вступления во многом зависит от того, как поведет себя кандидат и что он делает. Украина хочет присоединиться к ЕС любой ценой, а это значит, что мотивация большая для проведения необходимых реформ", - отметила фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии говорит, что ЕС должен будет софинансировать восстановление Украины. Кроме того, Украине следует будет одновременно заниматься и реформами, например, противодействием коррупции или развитием верховенства права.

Напомним, в среду, 18 мая, Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины, который будет состоять из четырех ключевых пунктов. Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления Украины.


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