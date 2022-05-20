Разведка Британии рассказала, сколько бойцов вышли из "Азовстали" и куда из Мариуполя РФ опрокинет свои силы

Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, который мужественно защищают украинские воины, покинули более 1700 военнослужащих Украины.

В случае, если России удастся окончательно захватить украинский Мариуполь, силы оттуда будут опрокинуты для усиления операций на Донбассе.

Об этом информирует разведка Великобритании.

По данным британских разведчиков, более 1 700 украинских военнослужащих покинули "Азовсталь". Сколько там еще остается, неизвестно.

"Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом", - говорится в сообщении.

Однако российские командиры вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что РФ, вероятно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.