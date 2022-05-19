Имитируют мирную жизнь. В Мариуполе оккупанты на руинах детсада открыли детский центр

В помещении детского сада №104 по ул. Зелинского оккупанты "открыли" детский центр
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Для понимания - второй этаж почти разрушен, воды и света нет. Для открытия центра родителей детей заставили разбирать завалы, а сейчас указано "искать" строительные материалы и обеспечить ремонт собственными силами. Вода привозная, электричества нет. Питание готовится на костре на улице .Каша с яблоками - главный деликатес на открытии и Азбука Донбасса", - отметил Андрющенко.
Оккупанты объявили, что возобновляют учебный процесс в Мариуполе. Они открыли наиболее уцелевшую от обстрелов школу №53.
Директор ОШ №3 Наталья Топорикова согласилась работать на Россию и стала директором ОШ №53.
Директором департамента образования в Мариуполе стал Вячеслав Мирошниченко, возглавлявший морской лицей в Мариуполе до войны. Он преподавал украинский язык и литературу.