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Имитируют мирную жизнь. В Мариуполе оккупанты на руинах детсада открыли детский центр

16:35, 19 май 2022
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В помещении детского сада №104 по ул. Зелинского оккупанты "открыли" детский центр

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Для понимания - второй этаж почти разрушен, воды и света нет. Для открытия центра родителей детей заставили разбирать завалы, а сейчас указано "искать" строительные материалы и обеспечить ремонт собственными силами. Вода привозная, электричества нет. Питание готовится на костре на улице .Каша с яблоками - главный деликатес на открытии и Азбука Донбасса", - отметил Андрющенко.

Оккупанты объявили, что возобновляют учебный процесс в Мариуполе. Они открыли наиболее уцелевшую от обстрелов школу №53.

Директор ОШ №3 Наталья Топорикова согласилась работать на Россию и стала директором ОШ №53.

Директором департамента образования в Мариуполе стал Вячеслав Мирошниченко, возглавлявший морской лицей в Мариуполе до войны. Он преподавал украинский язык и литературу.


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