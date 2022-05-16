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Бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева с должности главу Комитета по налоговой политике

21:03, 16 май 2022
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Его действия наносят сокрушительный вред экономике

Представители крупного, малого и среднего украинского бизнеса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить от должности председателя парламентского комитета Данила Гетманцева, недавно назначенного Секретарем Национального совета Восстановления.

"Говорим Вам прямо: Данило Гетманцев является олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной", - заявили предприниматели.

Они напомнили: недавние заявления Гетманцева по поводу повышения налогов уже привели к тому, что многие предприниматели отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

"Господин Гетманцев является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод. Действия господина Гетманцева на должности главы Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации", - подчеркнули предприниматели.



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