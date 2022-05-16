"Поддержать"
Тренды:
Новости
Главный врач Жовковской районной больницы делал справки для уклоняющихся
Оккупанты обещают мариупольцам, что их квартиры отремонтируют китайцы
Самое интересное о победе Украины на Евровидении
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении
Новости Новой Каховки - мэр вернулся к своим обязанностям, задержали футбольного тренера, а депутаты переходят на сторону оккупантов
Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей
"Азов" уничтожил 6000 россиян в Мариуполе
Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложны, результат может не удовлетворить всех
Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС
Все новости
Политика / Война / Мариуполь

Оккупанты обещают мариупольцам, что их квартиры отремонтируют китайцы

13:30, 16 май 2022
49
Версия для печати

Около 90% домов в Мариуполе повреждены в большей или меньшей степени. Некоторые дома не подлежат ремонту, некоторые можно восстановить. Оккупанты начали сбор заявлений от местных жителей на возмещение разрушенного имущества.

Как рассказала сайту 0629 мариупольчанка Ольга К., она с матерью уже подала заявку на возмещение. Пришлось отстоять очередь.

Сбор заявлений проходит в помещении бывшего городского Центра занятости.

Есть подозрения, что сбор заявлений фиктивный, и их цель "замылить глаза" и собрать показания против Украины.

Для того чтобы поврежденное имущество возместили, нужно подать заявку и написать, что дома были разрушены в результате действий украинской армии. Люди пишут, потому что они живут в информационном вакууме и не понимают, будут ли их увольнять, или нет, а если оккупанты надолго, то надо как-то решать проблемы.

При приеме заявлений сотрудники социального центра уверяют, что уже в августе люди получают отремонтированные квартиры. "Говорят, восстанавливать Мариуполь будут китайцы, поэтому все будет делаться быстро", - заверила Ольга.

Очень странно, что разрушали город – россияне, а восстанавливать должны почему-то китайцы.

Но такая скорость касается только тех домов, которые были частично повреждены.

«Если ваша квартира сгорела дотла или сам дом обрушился после обстрела, то в таком случае, чтобы получить компенсацию, нужно обращаться в следственный комитет. Это очень длинная процедура. Должен выйти следователь на место, задокументировать, оценить масштаб разрушений. И после решения суда будет утверждена сумма компенсации. Когда это будет оплачено, никто не говорит сейчас. Просто уверяют, что очень скоро город возродится и будет лучше, чем было», – рассказывает мариупольчанка.

Ну а пока этого не произошло, оккупанты расселяют оставшихся без жилья людей в чужие уцелевшие квартиры.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще