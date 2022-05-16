Оккупанты обещают мариупольцам, что их квартиры отремонтируют китайцы

Около 90% домов в Мариуполе повреждены в большей или меньшей степени. Некоторые дома не подлежат ремонту, некоторые можно восстановить. Оккупанты начали сбор заявлений от местных жителей на возмещение разрушенного имущества.

Как рассказала сайту 0629 мариупольчанка Ольга К., она с матерью уже подала заявку на возмещение. Пришлось отстоять очередь.

Сбор заявлений проходит в помещении бывшего городского Центра занятости.

Есть подозрения, что сбор заявлений фиктивный, и их цель "замылить глаза" и собрать показания против Украины.

Для того чтобы поврежденное имущество возместили, нужно подать заявку и написать, что дома были разрушены в результате действий украинской армии. Люди пишут, потому что они живут в информационном вакууме и не понимают, будут ли их увольнять, или нет, а если оккупанты надолго, то надо как-то решать проблемы.

При приеме заявлений сотрудники социального центра уверяют, что уже в августе люди получают отремонтированные квартиры. "Говорят, восстанавливать Мариуполь будут китайцы, поэтому все будет делаться быстро", - заверила Ольга.

Очень странно, что разрушали город – россияне, а восстанавливать должны почему-то китайцы.

Но такая скорость касается только тех домов, которые были частично повреждены.

«Если ваша квартира сгорела дотла или сам дом обрушился после обстрела, то в таком случае, чтобы получить компенсацию, нужно обращаться в следственный комитет. Это очень длинная процедура. Должен выйти следователь на место, задокументировать, оценить масштаб разрушений. И после решения суда будет утверждена сумма компенсации. Когда это будет оплачено, никто не говорит сейчас. Просто уверяют, что очень скоро город возродится и будет лучше, чем было», – рассказывает мариупольчанка.

Ну а пока этого не произошло, оккупанты расселяют оставшихся без жилья людей в чужие уцелевшие квартиры.