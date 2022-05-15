"Поддержать"
Тренды:
Новости
Самое интересное о победе Украины на Евровидении
Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие
В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги
Украина предлагает создать международную организацию стран-экспортеров зерна
Военные проходят обучение, люди готовят укрытие и скупают аптечки: финны готовятся к угрозе России
Россия может пытаться затянуть войну против Украины до конца этого года
"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении
Новости Новой Каховки - мэр вернулся к своим обязанностям, задержали футбольного тренера, а депутаты переходят на сторону оккупантов
Бердянцы открыли информационный центр в Запорожье, а тем временем в самом Бердянске - обыска и кража людей
"Азов" уничтожил 6000 россиян в Мариуполе
Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложны, результат может не удовлетворить всех
Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС
Ориентируемся на необходимость обеспечения 1 миллиона военных, - Резников
Сети АЗС законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май
Все новости
Политика / Скандал / Новости

Самое интересное о победе Украины на Евровидении

14:27, 15 май 2022
79
Версия для печати

Победителем «Евровидения-2022» стала группа украинская Kalush Orchestra, получив самую большую поддержку зрителей. 

За победу в финале соревновались 25 конкурсантов. 

Kalush Orchestra с песней Stefania вышли на сцену под номером 12. В конце номера солист Олег Псюк призвал мир спасти Мариуполь, спасти Азовсталь. Это не стало поводом для дисквалификации. Музыканты заявили, что конкурс пройдет в обновленной Украине.

Трансляцию смотрели 200 млн человек по всему миру. Сразу же после трансляции Google-тренды по запросам Mariupol и Azovstal выросли в три раза. 

Во время выступления победителей световым оформлением сцены был флаг Донецкой области. 

Видео номера на YouTube собрало наибольшее количество среди участников «Евровидения» просмотров — более 3,5 млн. 

Несмотря на конкуренцию в конкурсе, Украину поддерживали и участники Евровидения из других стран - трек Stefania дуэтом пели финская группа The Rasmus, представители Италии Mahmood & Blanco, которых называли фаворитами конкурса и практически все другие участники конкурса. 

Традиционно конкурс комментировал Тимур Мирошниченко. Он вел прямой эфир из бомбоубежища, где обустроили студию.

Оценки Украины объявила солистка группы Go_A Катерина Павленко, которая представляла Украину в прошлогоднем Евровидении.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров засветился в Турине на «Евровидении». Вопреки тому, что рф с позором изгнали из конкурса и запретили российской делегации появляться там из-за военного вторжения в Украину.

Зеленский и Джонсон поздравили Украину с победой на Евровидении. Президент Украины выразил уверенность в том, что эта победа - третья и не последняя в истории Украины, а также предположил, что когда-нибудь мы сможем провести Евровидение в Мариуполе. Премьер Великобритании Борис Джонсон также присоединился к поздравлениям.

"Это яркое отражение не только вашего таланта, но и вашей непреклонной борьбы за свободу", - отметил он.

Во время пресс-конференции после финала, солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк призвал «третью страну» вмешаться в эвакуацию украинских военных с «Азовстали».

После конкурса возник скандал из-за работы украинского жюри - наша делегация не дала ни одного балла Польше, которая, в свою очередь не только проголосовала 12 очками за Калуш, но и больше других оказывает поддержку Украине в войне. 



Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще