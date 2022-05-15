Самое интересное о победе Украины на Евровидении

Победителем «Евровидения-2022» стала группа украинская Kalush Orchestra, получив самую большую поддержку зрителей.

За победу в финале соревновались 25 конкурсантов.

Kalush Orchestra с песней Stefania вышли на сцену под номером 12. В конце номера солист Олег Псюк призвал мир спасти Мариуполь, спасти Азовсталь. Это не стало поводом для дисквалификации. Музыканты заявили, что конкурс пройдет в обновленной Украине.

Трансляцию смотрели 200 млн человек по всему миру. Сразу же после трансляции Google-тренды по запросам Mariupol и Azovstal выросли в три раза.

Во время выступления победителей световым оформлением сцены был флаг Донецкой области.

Видео номера на YouTube собрало наибольшее количество среди участников «Евровидения» просмотров — более 3,5 млн.

Несмотря на конкуренцию в конкурсе, Украину поддерживали и участники Евровидения из других стран - трек Stefania дуэтом пели финская группа The Rasmus, представители Италии Mahmood & Blanco, которых называли фаворитами конкурса и практически все другие участники конкурса.

Традиционно конкурс комментировал Тимур Мирошниченко. Он вел прямой эфир из бомбоубежища, где обустроили студию.

Оценки Украины объявила солистка группы Go_A Катерина Павленко, которая представляла Украину в прошлогоднем Евровидении.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров засветился в Турине на «Евровидении». Вопреки тому, что рф с позором изгнали из конкурса и запретили российской делегации появляться там из-за военного вторжения в Украину.

Зеленский и Джонсон поздравили Украину с победой на Евровидении. Президент Украины выразил уверенность в том, что эта победа - третья и не последняя в истории Украины, а также предположил, что когда-нибудь мы сможем провести Евровидение в Мариуполе. Премьер Великобритании Борис Джонсон также присоединился к поздравлениям.

"Это яркое отражение не только вашего таланта, но и вашей непреклонной борьбы за свободу", - отметил он.

Во время пресс-конференции после финала, солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк призвал «третью страну» вмешаться в эвакуацию украинских военных с «Азовстали».

После конкурса возник скандал из-за работы украинского жюри - наша делегация не дала ни одного балла Польше, которая, в свою очередь не только проголосовала 12 очками за Калуш, но и больше других оказывает поддержку Украине в войне.



