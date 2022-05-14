"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов

Российская Федерация продолжает нести существенные потери как в военной технике, так и в живой силе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала войны, которую развязала Россия, армия страны-агрессора потеряла 27 тысяч солдат. Также глава государства сообщил о 200-м сбитом российском военном самолете.

Об этом глава Украины рассказал в традиционном вечернем видеообращении в пятницу, 13 мая.

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них – молодые срочники. Россия потеряла более трех тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства. И ради чего это все? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата в России нет и не будет", - сказал Зеленский .

Глава государства не может предусмотреть сроки окончания войны, но он подчеркнул, что власти и ВСУ делают все, чтобы ускорить завершение боевых действий и освобождение оккупированных украинских территорий.

"На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче.

Однако это зависит, к сожалению, не только от наших людей, которые и так преподаются по максимуму. Это зависит от наших партнеров. От европейских стран, от всего свободного мира. Я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это – единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных стран это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем", - заметил украинский президент.

Зеленский обратился также к тем государствам Европы, которые тормозят санкционные пакеты против России. Он вспомнил, что из-за блокирования Россией украинских портов в мире ожидается продовольственный кризис, из-за голода пострадают миллионы людей.

"Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники еще и откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным? потоков это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия? Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить предоставление помощи Украине", - подчеркнул он.

Президент Украины призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

"Каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине: украинцев, украинок, которые отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все. Я подчеркиваю это: все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит" , – отметил Зеленский.