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Политика / Война

Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложны, результат может не удовлетворить всех

23:07, 13 май 2022
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Переговоры с РФ по "Азовстали" в Маруиполе очень сложны, результат может не удовлетворить всех, но наша задача вытянуть всех живыми, в то же время не следует преувеличивать влияние мировых лидеров.

Об этом в телеграмме написала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход", - написала она.

В то же время министр подчеркнула, что "нам не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, поскольку если бы это влияние было должным, не было бы войны".

"Есть приказ Президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложны. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - заявила она.


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