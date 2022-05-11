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Война / Армия

Украинцев ожидает сложный и длительный этап войны.

16:53, 11 май 2022
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В первой фазе войны ВСУ победили, а вторая будет продолжаться до установления суверенитета в государственных границах

Вооруженные силы Украины выиграли первую фазу войны с Россией, однако предстоит еще нелегкий этап борьбы. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга в медиацентре «Украина».

По словам Маляр, ключевой задачей России в этой войне было – через несколько дней захватить Киев и взять под полный контроль все государство. Это была первая фаза войны и врагу не удалось ее выполнить. Во время этой фазы враг использовал 24 батальонно-тактические группы, своих спецназовцев и понес большие потери.

«Огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и первая фаза была выиграна Украиной. После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы с полным очищением нашей страны и установление суверенитета в государственных границах. Ибо у России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время», – сказала Анна Маляр.

Она подчеркнула, что Украина получит большую помощь от иностранных партнеров, в том числе в рамках ленд-лиза. Однако пока эта помощь поступит, Украине предстоит тяжелый период, который продлится несколько недель или месяцев.

«Кроме джавелинов и стенгеров на фронте уже используют американские 155-мм гаубицы. Мы работаем над ускорением темпов получения помощи, поскольку это жизнь наших воинов. Уже огромное количество вооружения мы получили. Но сейчас мы вошли в период ритмических поставок вооружения Украине», – сказала она.

Маляр также заявила, что пока остается невозможной деблокада Мариуполя военным путем.


«Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию исправить... Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам», – сказала она.


Она напомнила, что при посредничестве ООН благодаря защитникам сил обороны Мариуполя удалось эвакуировать с завода «Азовсталь» гражданских лиц.


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