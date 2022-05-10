Украина изменила свою цель в войне с Россией

Дмитрий Кулеба заявил о возможности освобождения всех оккупированных территорий. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в случае победы в битве за Донбасс хотела бы освободить все свои территории, оккупированные Россией, однако переговоры также не исключил.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в случае победы в битве за Донбасс хотела бы освободить все свои территории, оккупированные Россией, однако переговоры также не исключил.

«Картина победы – это развивающаяся концепция. В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то, безусловно, победа для нас в этой войне будет освобождением остальных наших территорий», – сказал Кулеба в интервью Financial Times , пишет "Украинская правда".

Он отметил, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и восстановить экспортную экономику.

«Если Киев получит еще больше военной поддержки, мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать проход[к морю]», – сказал Кулеба.

В то же время, он также признал, что кровопролитие может быть слишком большим, и Украине, возможно, придется вести переговоры об урегулировании. В таком случае, Киев хотел бы «подойти к неизбежному моменту с сильнейшими картами», сказал глава МИД.

Кулеба надеется, что западные партнеры продолжат поддержку Украины и предоставят современное оружие для борьбы с захватчиками. Он уверен, что союзники поддержат Украину до конца, включая вытеснение России из Донбасса и Крыма. По словам Кулебы, когда три месяца назад «демократия была в упадке», а «авторитарные режимы шли в наступление», сопротивление Украины «возвратило США и ЕС единство».

«Они уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, и потому я верю, что они поддержат нас», – сказал министр.

Кулеба сказал это через несколько часов после парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая, во время которого президент России Владимир Путин заявил о необходимости защиты России от НАТО боями на территории Украины.

Также заявление Кулебы говорит о том, что цель Украины в этой войне изменилась. Ведь 5 апреля президент Владимир Зеленский говорил, что победой для Украины будет отступление России к границам и границам, которые были до 24 февраля этого года.