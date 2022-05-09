Ян Валетов о тех, кто в оккупации: Мы не забыли о вас, мы вернем вас домой!

Эти слова известный писатель-фантаст и капитан легендарной в своё время днепропетровской команды КВН, а ныне широко читаемый авторитетный публицист Ян Валетов написал, адресуясь к тем, кто сейчас находится на территориях, оккупированных российскими захватчиками. Они стараются вложить в головы наших сограждан побольше лживой информации, запугать их мнимой ответственностью за действия, которых они не совершали, внушить страх перед приходом ВСУ - словом, вызвать негативное отношение к Украине. Многие, оторванные от реалий, лишённые связи и возможности слушать новости, верят потокам лжи и грязи и впадают в отчаяние.

Именно к ним - жителям Новой Каховки и Мелитополя, Железного Порта и Горловки, Купянска и Балаклеи, Изюма и многострадального Мариуполя, Шахтёрска и Мангуша, Донецка и Луганска, десятков оккупированных сёл и городов на северо-востоке, юго-востоке и юге - обращены эти слова. Вы не забыты, люди! Передавайте эти слова друг другу, рассказывайте о том, что свобода от рашистов - близка, несмотря на то, что цена её горькая.

Сегодня посмотрел два видео - одно из оккупированного Херсона, другое из оккупированного Энергодара. И еще фотографии из оккупированного Бердянска. Не очень мотивирующие видео и фото, если честно. Но и не повод для того, чтобы кричать: "Все пропало! Все пропало!"

Я далек от того, чтобы осуждать наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации. И я понимаю, как работает вынужденная коллаборация, как запускается и действует механизм принуждения к сотрудничеству. Как отключают связь, как давит на мозги вражеское телевидение, как работают зондер-команды, отлавливая и изолируя активистов, запугивая проукраински настроенных горожан. Как исчезает снабжение магазинов, деньги из банкоматов, лекарства из аптек. Как заканчиваются финансовые сбережения и запасы еды в кладовке. И рано или поздно наступает день, когда перед человеком стоит выбор - или работать в текущих условиях, или уморить голодом себя и семью. И человек делает этот выбор. Когда решение принимается под давлением - это одно. Совсем другое, когда человек осознанно, добровольно и радостно идет на предательство. Вот этому нет прощения. Что же делать обычному человеку, оказавшемуся в зоне оккупации? Если есть возможность и есть куда - можно и нужно эвакуироваться. Но зачастую такой возможности нет. Или ехать некуда. Или старики родители в доме. Или нет денег. Да мало ли что бывает? Но даже в оккупации можно остаться свободным и независимым человеком. Или, по крайней мере, постараться им остаться.

Сегодня я видел на видео и тех, кто радостно встретил оккупационные силы, и тех, кто решил приспосабливаться, и тех кто не сдался. Все они были в кадре. Все они попали в объектив к российским пропагандистам. С предателями будет отдельный разговор: он будет, не сомневайтесь. Но я сейчас не о них. Я о тех, кого мы оставили за линией фронта. Об украинских гражданах, находящихся на оккупированных территориях.

Простите, что мы не смогли защитить всех от вражеского нападения. Вы не виноваты, что у нас не хватило сил не пустить врага на территорию Украины, но вы должны знать, что мы ни на минуту не допускаем и мысли о том, чтобы отдать хоть одну пядь земли врагу. Мы отбили первое наступление россиян, мы освободили часть территорий и не собираемся на этом останавливаться.

Пройдет совсем немного времени, и мы вернемся, как уже вернулись в под Киевом, под Черниговом, под Сумами и Харьковом. Мы прогоним оккупантов и освободим наших граждан, наши города и села, и примерно покараем тех, кто служил врагу не по принуждению, а по собственному желанию. Накажем их по всей строгости закона, а закон к коллаборантам безжалостен.

Мы понимаем, как сложно сейчас тем, кто ждет освобождения Украины. Мы знаем, как опасно оставаться гражданином и человеком перед лицом врага, но мы просим вас - дождитесь! Обязательно дождитесь! Поверьте, мы вернем вас домой!

Будьте осторожны- враг не уйдет сам по себе! Его придется выбивать из укреплений и траншей артогнем, выцарапывать из городских кварталов, но мы это сделаем. Будьте готовы помогать нам, но, прежде всего, найдите безопасные места для себя и своих близких! Ваши жизни бесценны! И не оказывайте ни прямого, ни косвенного содействия врагу ни при каких обстоятельствах. Все будет Украина, дорогие украинцы! Враг будет разбит, победа будет за нами!

Берегите себя! Каждый из вас важен для нашего общего будущего! До скорой встречи! А видео и фото с красными тряпками и засланными казачками - это так... Ни о чем. Для архивов. История, как они собирались склонить нас к сотрудничеству, но у них ничего не вышло.

И не выйдет.

Ян Валетов, Днепр, для InfoKava