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Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Одессу
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Политика / Война / Европа / Одесса

Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Одессу

15:56, 09 май 2022
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О своем визите президент Евросовета сообщил в своем аккаунте Твиттер. 

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои достопримечательности от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас !", - написал Мишель. 

Президент Украины Владимир Зеленский также пообщался с Шарлем Мишелем. По его словам, необходимо принять немедленные меры, чтобы разблокировать порты Украины для экспорта пшеницы.

Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями России. Ценю смелую позицию Президента Европейского совета и его личное присутствие в Одессе. Благодарен за постоянную поддержку нашей страны со стороны ЕС во многих сферах, — отметил глава государства.

Ранее Зеленский показал вторую часть анкеты кандидата Украины в члены ЕС

В понедельник, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен вторую часть анкеты для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Отметим, разговор состоялся по видеосвязи.


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