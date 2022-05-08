Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай

Сейчас разобрать завалы в школе Белогоровки невозможно из-за постоянной обстрелы оккупантами.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"В Белогоровке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты смогли разложить понтонную переправу через реку Северский Донец, наши воины пытаются ее уничтожить, а орки хотят прорваться на наш берег.

Разбирать завалы в Белогоровской школе невозможно из-за постоянных обстрелов. Надежды на то, что кто-то выжил – почти нет. Потому что здание не просто "сложилось" и подвал завалило. Авиабомба разорвалась внутри, начался пожар и температура была критической, кислорода не осталось. Ждем тишины, чтобы продолжить разбирать завалы.

Ориентировочно в школе было 90 человек, 27 спасли, около 60, скорее всего, погибли К сожалению, накануне из Белогоровки возможностью эвакуации воспользовались только 49 человек, хотя транспорт был направлен с расчетом до 300 человек", - отметил он.

"Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации. Просили "решить руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна", - добавил Гайдай.