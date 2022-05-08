Глава Бундестага Германии Бербель Бас посетила Киев

В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыла глава Бундестага Германии Бербель Бас. Руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисс сообщил, что Бас почтит память жертв Второй мировой войны и нацистской тирании.

"Сегодня Бербель Бас почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры", - написал Брис в Twitter.

Также Бербель Бас встретилась с президентом Владимиром Зеленским, спикером Русланом Стефанчуком и премьером Денисом Шмыгалем. А также посетила Бучу и Ирпень.

Отметим, что сегодня это не единственный визит иностранных гостей в Украину. Также город Ирпень посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а в Ужгород приехала первая леди США Джилл Байден.

Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенные лица из регионов, где продолжаются боевые действия.

Кроме посещения Ужгорода, Джилл Байден должен посетить словацкие города Братиславу, Кошице и Вишне Немецкое, сообщило издание «Закарпатье онлайн».

Визит в Ужгород не анонсировался заранее и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины.