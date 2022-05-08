"Поддержать"
Тренды:
Новости
Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске
США со странами G7 договорились о дополнительных санкциях против России
Россия стянула большое количество тяжелого оружия вблизи Херсона
Готовим второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" - вывод раненых и медиков, - Зеленский
ВСУ могут через несколько недель продвинуться в Белгородщину
Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности
ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс
Для Швеции и Финляндии сейчас лучшее время вступить в НАТО. Путин ведь занят Украиной.
«Укрзалізниця» ограничила продажу билетов из-за сервисов «Приват», Tickets.ua и Proizd.ua
На содержание российских пленных правительство выделило почти 45 млн. грн.
Российские ракеты повторно попали в аэропорт Одессы – Гуменюк
В Приднестровье снова заявляют о взрывах
Вита Яковлева: Война. Выходные в Харькове
Двое детей погибли – войска РФ из «Градов» обстреляли Привилегия на Луганщине
Генштаб: в Харьковской области войска РФ потеряли контроль над еще одним населенным пунктом
Все новости
Война / Армия

Россия стянула большое количество тяжелого оружия вблизи Херсона

20:48, 08 май 2022
0
Версия для печати

Военная техника находится на севере оккупированного Крыма

Спутники сфотографировали стягивание зенитно-ракетных сил российской армии на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На снимках, опубликованных 8 мая «Радио Свобода», заметно увеличение российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы.

Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населённого пункта. В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs 6 мая.

По словам военного эксперта, который по просьбе журналистов проанализировал снимок, кроме казарм, на этой территории расположен состав горюче-смазочных материалов. Также можно увидеть около 200 боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно появилась крупногабаритная техника, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

«По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная [реактивная] система залпового огня Смерч, противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер», – пишут журналисты. с ссылкой на слова военного эксперта.

Как отмечается в материале, эту технику россияне могут использовать для обстрела позиций украинских военных.

Если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля – техники было гораздо меньше.

На второй части Филатовки, где тоже есть военная техника, количество ее почти не изменилось. По состоянию на конец апреля и начало мая на этой территории остаются преимущественно военные грузовики и разные виды боевых бронированных машин.
С 2018 г. в селе Филатовка расположены казармы российских пограничников.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще