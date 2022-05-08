Россия стянула большое количество тяжелого оружия вблизи Херсона

Военная техника находится на севере оккупированного Крыма

Спутники сфотографировали стягивание зенитно-ракетных сил российской армии на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На снимках, опубликованных 8 мая «Радио Свобода», заметно увеличение российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы.

Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населённого пункта. В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs 6 мая.

По словам военного эксперта, который по просьбе журналистов проанализировал снимок, кроме казарм, на этой территории расположен состав горюче-смазочных материалов. Также можно увидеть около 200 боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно появилась крупногабаритная техника, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

«По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная [реактивная] система залпового огня Смерч, противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер», – пишут журналисты. с ссылкой на слова военного эксперта.

Как отмечается в материале, эту технику россияне могут использовать для обстрела позиций украинских военных.

Если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля – техники было гораздо меньше.

На второй части Филатовки, где тоже есть военная техника, количество ее почти не изменилось. По состоянию на конец апреля и начало мая на этой территории остаются преимущественно военные грузовики и разные виды боевых бронированных машин.

С 2018 г. в селе Филатовка расположены казармы российских пограничников.