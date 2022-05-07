На содержание российских пленных правительство выделило почти 45 млн. грн.

Кабинет министров выделил Министерству юстиции 44,7 млн. грн. для осуществления мер по содержанию российских военнопленных, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Министерству юстиции Украины выделено 44 723,4 тыс. грн для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в соответствии с нормами международного права», – написал он в Telegram в субботу, 7 мая.



Отметим, что нет информации о том, сколько именно российских нацистов находится в плену в Украине. Известно, что на 4 апреля таких было ориентировочно 600. Однако между Украиной и Россией с тех пор прошли несколько обменов пленными. Вместе с тем, за это время в плен попали новые россияне. В частности, только на Харьковщине менее чем через неделю в плен попали 11 российских снайперов.