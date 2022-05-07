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Политика / Война / Херсон

На оккупированной Херсонской области россияне хотят отключить Facebook и Instagram

08:39, 07 май 2022
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Планируется также заблокировать доступ к другим платформам.

Оккупационная "администрация" временно занятой российскими войсками части Херсонской области планирует заблокировать местным жителям доступ к соцсетям, в частности Instagram и Facebook.

Об этом заявил так называемый "замглавы Херсонской области" Кирилл Стремоусов, цитируют российские СМИ.

"Конечно, мы в ближайшее время силами "военно-гражданской администрации" запретим на территории (области - ред.) Facebook, Instagram", - сказал коллаборант Стремоусов.

Он добавил, что планируется также заблокировать доступ к другим платформам, которые якобы "дискредитируют даже своими названиями регион и выступают как экстремистские организации".

Напомним, ранее россияне заявили, что Херсонщина с 1 мая "переходит в рублевую зону". Говорят, что "переходный период продлится до 4 месяцев": в течение этого срока, по их словам, будут принимать и рубли и гривны, а затем — "полный переход на рубль".

В течение суток в Херсонской и Николаевской враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях.

На юге Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 21 российского захватчика и 7 единиц техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

В частности, в течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял. В то же время совершено 5 ракетных ударов и обстрел системами залпового огня "Смерч".

"На Николаевщине – одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту. На Одесщине, утром, в Белгород-Днестровском районе силами ПВО вражеская ракета обезврежена. Вечером, по Одесскому району ударило 2 ракеты." отмечается в сообщении.

Также вражеские попытки осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА в Николаевской области традиционно завершились уничтожением "Орлана-10".

"Общие же потери врага за сутки составили 21 рашист и 7 единиц техники, среди которых, в дополнение к "Орлану", 4 самоходных гаубицы, реактивная система залпового огня "Град", и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", подготовленный к применения на Змеином", - отмечается в сообщении.


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