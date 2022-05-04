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Война / Общество / Финансы

Правительство изменило выплаты внутренним переселенцам

15:21, 04 май 2022
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С мая в Украине изменились условия ежемесячной выплаты пособий внутренним переселенцам. Если раньше правительство выплачивало по 2000 грн всем беженцам в Украине, а детям с инвалидностью – по 3000 грн, то теперь право на помощь имеют только переселенцы из определенных областей, а также те, кто из-за оставшихся без жилья.

Как указано в соответствующем постановлении правительства, за март и апрель 2000 грн помощи получат все внутренние переселенцы в Украине. Начиная с мая деньги будут выплачивать только тем, кто проживает в областях, где ведут активные боевые действия, или в оккупированных районах. Также на эту помощь могу рассчитывать переселенцы, живущие из-за войны повреждения или разрушения и для его восстановления они подали соответствующую заявку на портале «Действие».

Жители каких областей могут получить помощь?

Согласно перечню, что утвердило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 2 тыс. грн помощи и в дальнейшем могут получить жители восьми областей, в частности:

Днепропетровская область (две общины в Криворожском районе);
Донецкая область (вся);
Запорожская область (жители общин четырех районов);
Луганская область (вся);
Николаевская область (жители общин трех районов);
Одесская область (одна община в Измаильском районе);
Харьковская область (жители общины в семи районах);
Херсонская область (вся);

Как получить помощь?

Чтобы получить выплаты, необходимо зарегистрироваться как временно перемещенное лицо (ВПЛ) в ЦНАПе по месту нахождения или в приложении или на портале «Действие».

Если вы хотите получить помощь как человек, потерявший из-за войны жилья, то заявку также нужно подать через приложение «Действие». Инструкцию, как это сделать, можно просмотреть по ссылке. Эта помощь будет выплачиваться ежемесячно в течение действия военного положения и один месяц после его отмены.

Как получить помощь?

Чтобы получить выплаты, необходимо зарегистрироваться как временно перемещенное лицо (ВПЛ) в ЦНАПе по месту нахождения или в приложении или на портале «Действие».

Если вы хотите получить помощь как человек, потерявший из-за войны жилья, то заявку также нужно подать через приложение «Действие». Инструкцию, как это сделать, можно просмотреть по ссылке. Эта помощь будет выплачиваться ежемесячно в течение действия военного положения и один месяц после его отмены.

Какие еще есть выплаты?

Жители ряда областей, наиболее пострадавших в войне России против Украины, могут получить 6500 грн одноразовой компенсации за потерянную в результате войны работу. Это, в частности, наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Оформить помощь можно в приложении "Действие".

Помощь украинским переселенцам также выплачивает ООН – 2200 грн. Также программу по предоставлению денежной помощи реализует представительство Международной организации по миграции (МОМ). Сейчас это воплощается в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы. Размер помощи – также 2220 грн. на человека.

Также правительство приняло решение о компенсации оплаты за коммунальные услуги коммунальным учреждениям, принимающим беженцев. Чтобы получить возмещение общинам, необходимо подать заявление в военную администрацию и чеки или скан-копии, подтверждающие оплату коммунальных услуг, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца. ОВА будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

Такую же компенсацию получат украинские семьи, которые бесплатно поселили у себя перемещенных лиц. В частности, при каждом переселенце украинцы получат 450 грн в месяц.

Еще по 6500 грн правительство выплачивает работодателям, которые трудоустроили беженцев из пострадавших от войны регионов.


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