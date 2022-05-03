Один из черноротых российских пропагандистов Соловьев приехал в Мариуполь.

Сегодня, 3 мая, в Мариуполь прибыл один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев.

Несмотря на оптимистические заявления самого пропагандиста о полном контроле над Мариуполем со стороны оккупантов, Соловьев был одет в полную защитную экипировку. Рядом с ним был замечен русский наемник Пушилин. Так даже тот был без брони.

Пропагандист посетил металлургический комбинат им. Ильича, принадлежащий Ренату Ахметову. Наверное, будет рассказывать, как Россия ворует чужое имущество.

Ожидаем новую порцию лжи о Мариуполе, мариупольцах и защитниках города.

Почти в это время после массированных бомбардировок на "Азовстали" погибли две гражданские женщины.

Россияне возобновили массированные бомбардировки территории МК "Азовсталь", как только уехали представители Красного Креста и ООН.

"Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!" - обратились представители ВСУ в международное сообщество.

156 мирных жителей, эвакуированных из "Азовстали", уже прибыли в Запорожье. Там им оказывают необходимую помощь.

Колонну эвакуационных автобусов встретили местные жители. В руках они держали плакаты с надписью Save Mariupol – Save Azovstal, Save the military from Azovstal.