"Поддержать"
Тренды:
Новости
Один из черноротых российских пропагандистов Соловьев приехал в Мариуполь.
Что было в документах, оставленных оккупантами в Киевской области?
Россия готовит нападение на Молдову
Британская разведка узнала, зачем России Херсон
Операция по эвакуации с "Азовстали" продолжается
На "Азовстали" военные достали из-под завалов и передали для эвакуации 20 гражданских
Обстрел в Киеве во время визита генсека ООН - есть ли связь?
Палата представителей США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины
На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование "Южная Русь"
Юлия Недопитанская: Не путайте туризм и эмиграцию
История женщины-военной из «Азовстали» – "Все с ужасом ждут, куда на этот раз упадет бомба"
Хакеры из РФ готовили основу для вторжения в Украину весь 2021 год, – Microsoft
Где проживает семья Ахметова, для чего Азовстали бомбоубежища и кто заплатит за разрушенные заводы Мариуполя
Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения для войны
В Северодонецке священник УПЦ МП передавал оккупантам данные о дислокации ВСУ
Все новости
Война / Мариуполь

Один из черноротых российских пропагандистов Соловьев приехал в Мариуполь.

23:19, 03 май 2022
70
Версия для печати

Сегодня, 3 мая, в Мариуполь прибыл один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев.

Несмотря на оптимистические заявления самого пропагандиста о полном контроле над Мариуполем со стороны оккупантов, Соловьев был одет в полную защитную экипировку. Рядом с ним был замечен русский наемник Пушилин. Так даже тот был без брони.

Пропагандист посетил металлургический комбинат им. Ильича, принадлежащий Ренату Ахметову. Наверное, будет рассказывать, как Россия ворует чужое имущество.

Ожидаем новую порцию лжи о Мариуполе, мариупольцах и защитниках города.

Почти в это время после массированных бомбардировок на "Азовстали" погибли две гражданские женщины.

Россияне возобновили массированные бомбардировки территории МК "Азовсталь", как только уехали представители Красного Креста и ООН.

"Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!" - обратились представители ВСУ в международное сообщество.

156 мирных жителей, эвакуированных из "Азовстали", уже прибыли в Запорожье. Там им оказывают необходимую помощь.

Колонну эвакуационных автобусов встретили местные жители. В руках они держали плакаты с надписью Save Mariupol – Save Azovstal, Save the military from Azovstal.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще