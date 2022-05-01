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Война / Мариуполь

На "Азовстали" военные достали из-под завалов и передали для эвакуации 20 гражданских

00:00, 01 май 2022
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Сегодня вечером, 30 апреля, в Мариуполь прибыла эвакуационная колонна, чтобы вывезти гражданских из "Азовстали. Сейчас 20 мирных жителей достали из-под завалов и планируют отвезти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

"Всю ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая повлекла завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 06.00, начался лишь в 11.00, и так, это правда, по состоянию на сегодняшний день обе стороны придерживаются режима тишины.

С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье», - рассказал военный.

По его словам, сейчас проводится специальная спасательная операция силами полка "Азов", где военные из-под завалов тросами достают гражданских людей.

"Мы надеемся, что процесс будет продолжен. Но нам удастся эвакуировать всех гражданских", - подчеркнул Паламар.

Он также отметил, что по неизвестным причинам не эвакуируют раненых.

"Это люди, нуждающиеся в необходимой медицинской помощи, но нам не известно, почему именно их не забирают и о них совсем не идет речь об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Подчеркиваю, что мы просим прогарантировать выезд не только гражданских, но и раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь", - заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

28 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил после встречи с Зеленским в Киеве, что ведутся интенсивные обсуждения возможности эвакуации металлургического завода «Азовсталь», который был обстрелян российскими оккупантами.


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