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Политика / Война / Киев

Обстрел в Киеве во время визита генсека ООН - есть ли связь?

00:47, 29 апр 2022
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Россия нанесла ракетные удары по центру столицы во время официального визита генерального секретаря ООН в Киев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.  

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", – написал Подоляк. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН после сегодняшнего обстрела центра столицы. 

"В ходе визита генерального секретаря ООН в Киев Россия обстреляла столицу ракетами. Это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть. Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", – написал Ермак в Тelegram.  

Сам Антониу Гутерриш заявил, что он шокирован тем, что Россия нанесла удар по Киеву во время его визита.

Российские оккупанты обстреляли Киев — два попадания в Шевченковской районе. Об этом первым сообщил мэр Виталий Кличко.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

В ГСЧС сообщили, что россияне ударили ракетами и по Киевской области. Спасатели уже работают на месте попаданий, информация о пострадавших уточняется.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в результате ударов по столице есть пострадавшие, но количество пока неизвестно.

"Два попадания у нас: одно – в объект, одно – в жилой сектор возле объекта", – сказала она, добавив, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди.

 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что ракетный удар нанесен по территории Фастовской громады.

"Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в убежищах во время воздушной тревоги", – написал он.

Кличко подтвердил, что было попадание в нижние этажи жилого дома. Госпитализированы трое пострадавших. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют также рядом стоящие дома, выводят людей.


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