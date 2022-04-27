Представители 40 стран договорились о создании коалиции в поддержку Украины на встрече в Рамштайне

Оружие будет. Министры обороны 40 стран сегодня в течение дня обсуждали стратегическую поддержку Украины

Главы оборонных ведомств Украины и США, а также представители 40 союзников с НАТО и вне блока собрались сегодня на американской военной базе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Детали встречи пока не раскрываются, но речь шла и об оружии.

22 апреля Пентагон объявил о созыве масштабного саммита по вопросам долгосрочной безопасности Украины. Место встречи – база воздушных сил США Рамштайн в Германии, один из крупнейших военных объектов НАТО в Европе. На встречу были приглашены представители 43 стран, включая 14 стран, не являющихся членами НАТО.

Большинство представлено министрами обороны или высокопоставленными чиновниками по оборонной политике. Также в обсуждении принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди стран, не являющихся членами НАТО, были приглашены ключевые для США тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, представители Ближнего Востока – Израиль, Катар и Иордания, квартет из Африки – Кения, Либерия, Марокко и Тунис, а также Финляндия, Швеция и, конечно, сама Украина. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Алексей Резников, который за столом переговоров занял место рядом с председательствующим - министром обороны США Ллойдом Остином.

"Это чрезвычайное собрание. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине победить в войне против необоснованного российского вторжения и построить оборону для будущих вызовов", - сказал в начале встречи Остин. Он прибыл на встречу после визита в Киев, где лично ознакомился с оборонными потребностями Украины и ситуацией на фронте.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Мы должны сделать больше. Украине нужна наша помощь для победы сегодня. И им будет нужна наша помощь, когда война закончится", - заявил Остин. Руководитель Европейского командования США Тод Уолтерс представил записку о военных нуждах Украины. По словам спикера Пентагона Джона Кирби, Остин хотел "услышать, что делают другие союзники и как они могут помочь Украине".

Переговоры продолжались семь часов. После них Остин заявил, что НАТО и союзники будут стремиться помочь Украине с самым необходимым как можно скорее. Особо он отметил решение министерства обороны Германии передать Украине зенитные самоходные установки Gepard, а дальнейшие поставки оружия будут зависеть непосредственно от правительства Берлина. Сегодня также Канада заявила о передаче Украине восьми БТРов, а ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине зенитные средства, подчеркнул Остин.

"Это важный прогресс. Впрочем, мы не можем терять время. В ближайшие недели будут выдающимися для Украины, мы должны двигаться со скоростью этой войны", — сказал Остин. Он добавил, что уверен в возможности победы Украины.

Министр обороны США отметил, что более 40 стран в Рамштайне договорились об организации контактной группы, которая будет встречаться ежемесячно – онлайн или вживую. Целью будет координация помощи Украине.

Фактически речь идет о создании оборонной международной коалиции.

ЧТО ДАЛЬШЕ. США будут усиливать военную помощь Украине. "Мы выделили вооружение на сумму свыше $5 млрд для поддержки самообороны Украины. Это включает около $3,7 млрд, которые президент Байден выделил в помощь Украине с начала вторжения России", — отметил Остин.

О чем договорились участники закрытой встречи и на какую помощь может рассчитывать Украина, пока не разглашается. Но министр обороны Украины Алексей Резников по результатам переговоров опубликовал в Twitter список оружия, необходимого для победы над Россией.

"Нам нужны средства противовоздушной обороны и БПЛА, артиллерийские системы, РСЗО и танки, БТР и БМП, боевые самолеты и противокорабельные ракеты", - написал Резников и добавил, что "эффективным решением будет получить это оружие из стран НАТО, где оно достаточно. количества".

Министр обороны США также отметил, что потери России во время войны были "значительными". "[Россияне] потеряли много оборудования. Они использовали много высокоточных боеприпасов. Они потеряли флагманский корабль. Таким образом, они, по сути, с точки зрения военного потенциала, слабее, чем когда начинали [агрессию]", – сказал министр обороны.

Остин повторил, что одна из целей США состоит в том, чтобы "усложнить России угрозу своим соседям и оставить их менее способными делать это".

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в комментарии CNN отметил: Россия представляет угрозу безопасности всей Европы; а саму войну он назвал "величайшим вызовом со времен Второй мировой".

Украине будет чем воевать, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеостриме по результатам встречи: "К нам поехали сначала гаубицы, но это только начало, поедет гораздо больше". Кулеба также опроверг слухи, что украинцам долго учиться западному вооружению.

Ранее репортерша Defence One Тара Копп сказала, что США активно работают над тем, чтоб переводить украинскую армию из советского оружия на натовскую. Речь идет преимущественно об артиллерии, ПВО и авиации, но со временем это будет касаться даже личного оружия солдат.