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Требуя оплату в рублях, Роснефть не смогла продать нефть

11:40, 26 апр 2022
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Российский нефтетрейдер Роснефть не смог продать 6,5 млн тонн нефти во время тендера, поскольку требовал полную предоплату в рублях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пятерых трейдеров.

Роснефть выставила 6,5 млн тонн нефти Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO Blend, но до понедельника никаких заявок не было подано.

Источник в азиатской торговой фирме отмечает, что некоторые из предлагаемых объемов могут быть проданы по частным соглашениям.

Другой источник, знакомый с тендером, сообщил, что главной целью тендера было "объявление рынка о требовании оплаты в рублях", что было достигнуто.

"Провал тендера подчеркивает проблемы кремля с продажей нефти из-за жестких санкций Запада против РФ за вторжение в Украину", — отмечает агентство.

В конце марта на фоне санкций, введенных против России из-за развязанной ею войны в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" за рубли. Чтобы заплатить за газ, западные страны должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке".

В начале апреля Беларусь подписала изменения в договор с Газпромом, предусматривающие переход на рубли.


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