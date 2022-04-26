"Поддержать"
Тренды:
Новости
Чернобыль. Ровно 36 лет назад и сегодня.
Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь" в Мариуполе
Харьков и область почти каждый день подвергается обстрелам
В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах
"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии – Гайдай
Кишинев расценивает взрывы в Тирасполе как попытку обострения ситуации в Приднестровье
ОРДО осталось без воды. Что случилось
Россия пылает - что сгорело за последнее время?
Ксения Костюченко: Эвакуация. Несчастье или везение - ценности и потери войны
Пресс-конфереция в метро - о чем говорил Зеленский
РФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО
Пасха-2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции богослужений
Пентагон созывает встречу: обсудить оборонные нужды Украины согласились более 20 стран
Марку с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн. грн.
Григорий Суркис задержан в Краковке с незадекларированными часами
Все новости
Политика / Скандал / Война

Кишинев расценивает взрывы в Тирасполе как попытку обострения ситуации в Приднестровье

00:16, 26 апр 2022
58
Версия для печати

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило обеспокоенность взрывами, прогремевшими в понедельник в столице самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Тирасполе.

"Целью сегодняшнего инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", - отметили там.

Бюро по реинтеграции "призывает к спокойствию", отмечая, что "наряду с соответствующими национальными учреждениями следит за развитием событий по этому делу".

Приднестровский телеканал "Первый Приднестровский" приводит фото, на котором видно поврежденное здание МГБ, а также выбиты окна в соседнем доме.

Также на одной из фотографий на земле лежит тубус, возможно, от РПГ, из которого был произведен выстрел. По данным очевидцев, на которых ссылается телеканал, было слышно несколько взрывов.

Дорога вблизи здания МГБ в Тирасполе перекрыта. На месте работают местные силовики, скорая, спасатели.

В понедельник в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что считает возможным нападение России на Молдову, но не привел доказательств этого утверждения.

Как известно, в Приднестровье – оккупированной части Молдовы – размещаются военные подразделения РФ, которые с 2014 года не имеют стабильного сообщения с Россией и не имеют поставок.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще