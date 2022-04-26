Кишинев расценивает взрывы в Тирасполе как попытку обострения ситуации в Приднестровье

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило обеспокоенность взрывами, прогремевшими в понедельник в столице самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Тирасполе.

"Целью сегодняшнего инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", - отметили там.

Бюро по реинтеграции "призывает к спокойствию", отмечая, что "наряду с соответствующими национальными учреждениями следит за развитием событий по этому делу".

Приднестровский телеканал "Первый Приднестровский" приводит фото, на котором видно поврежденное здание МГБ, а также выбиты окна в соседнем доме.

Также на одной из фотографий на земле лежит тубус, возможно, от РПГ, из которого был произведен выстрел. По данным очевидцев, на которых ссылается телеканал, было слышно несколько взрывов.

Дорога вблизи здания МГБ в Тирасполе перекрыта. На месте работают местные силовики, скорая, спасатели.

В понедельник в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что считает возможным нападение России на Молдову, но не привел доказательств этого утверждения.

Как известно, в Приднестровье – оккупированной части Молдовы – размещаются военные подразделения РФ, которые с 2014 года не имеют стабильного сообщения с Россией и не имеют поставок.