Пресс-конфереция в метро - о чем говорил Зеленский

Вечером субботы, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел первую за два месяца войны пресс-конференцию. Ее устроили под землей – на одной из станций Киевского метрополитена. Главная тема разговора – война России против Украины и как достичь мира.

Об одном из самых сложных дней на фронте

"Вот сейчас в Мариуполе окружение. Сегодня один из самых сложных дней, подготовка. Сегодня они стреляют и с моря, и с суши, и со всего. Из танков, из артиллерии, из всего чего могут. У меня последний сигнал, что они готовят удары был час назад, от азовцев, которые там. Как только мы сможем туда дойти – мы дойдем, а пока мы предлагаем, как любые цивилизованные люди гуманитарное решение этого вопроса».

О ракетном обстреле Одессы

"Семь ракет (по Одессе выпустила РФ - ред.). Вот такие у нас пасхальные дни "потрясающие". Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. Это к тому, что от чего зависит, ПВО и так далее…" Частично, чтобы вы понимали, как это все работает... Семь ракет... в жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек умерло, 18 или 20 ранены. Ребенок три месяца умер. Ребенок убит трехмесячный. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это для этих... Что это вообще происходит? Подонки зловонные! Как их еще назвать?! Других нет слов. Просто подонки".

О возможной военной деблокаде Мариуполя

"Мы имеем полное моральное право на военную разблокировку наших городов и имеем большую надежду на то, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас - нет. Никому не верьте. Что касается военной разблокировки - мы не готовы. И, кстати, ребята которые сейчас защищают "Азовсталь", прекрасно это понимают. Это реальность".

О депортации Россией украинцев

"Мы считаем, что около полумиллиона человек было вывезено с оккупированных территорий нашего государства на территории РФ, или на территорию оккупированного Востока. Что касается детей – точной цифры нет. Помню, что где-то около 5 тысяч... Это цифры, которые мы имели около недели назад. Я не уверен, что они точны, но они точно не меньше".

О возможном захвате Юга Украины

"По Приднестровью, относительно Молдовы - может ли быть и может произойти трагедия такая же, как в Мариуполе? Да, может произойти. тысячи танков, тысячи бронированной техники. Сложная ситуация. Накопления со стороны Российской Федерации вокруг наших границ, уже на нашей территории – да, они хотят пробить и такой коридор".

О поставках воды в Крым

"Они (Россия - ред.) хотят проделать коридор и иметь питьевую воду в Крыму, они уже имеют ее, они уже заняли эти территории. Хотя не так все просто, воды нет, коридора мало. Там еще несколько шагов нужно им сделать. Я не верю, что эти люди будут останавливаться».

О возможном применении Россией ядерного оружия

"Я не считаю, что адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использование человеком не загнанным в угол, а когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом. Я считаю, что иначе оценить использование ядерного оружия оружия нельзя. Я не считаю, что это случайность. Если руководство РФ не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут и не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны РФ?- Может. верю ли я в это?- верить в такие вещи не хочется, скажу вам честно».

Об условии остановки переговоров

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах - Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но люди наши, находящиеся на временно оккупированных территориях, должны знать и должны не помогать оккупантам".

О продолжении переговоров в Турции

"Продолжатся ли переговоры в Турции? Это вопрос к другому Владимиру... Владимировичу. От желания того Владимира Владимировича (Путина - прим.) очень сильно зависит встреча наших групп. Потому что просто так встречаться... Мы обычно любим Турцию, но у нас война. Сейчас не до отдыха, и точно не до курортов, и точно у нас нет такого настроения.

Об изменении риторики России

"Сначала от РФ мы получили ультиматум, потому что это не о договоренностях и переговорах. Потому что там написано, что "Украина должна". Потом риторика этого ультиматума начала меняться через объединенный наш народ и наше государство, которое это продемонстрировало за несколько дней войны. И мы увидели, что из ультиматума из месседжей РФ куда-то начали исчезать пункты. Потом начались переговоры наших подгрупп и пришедшие к тому, что было подготовлено коммюнике в Турции, на которое, насколько мне известно, РФ сначала положительно реагировала, а потом они получили внутри государства высокий уровень критики, оказалось, что власть так промыла мозг людям, что сама не ожидала, что натворила, они ненависть к Украине сделали своими руками благодаря СМИ, и потом, я думаю, что они сами были удивлены уровнем ненависти к Украине. И тогда они передали скажем так, ответы на наше коммюнике. С этими ответами наши группы работают.

Более актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов нет. Все остальные – это политические понты».

О поставках оружия из США

"США являются лидерами в мире, поэтому они задают тон переговоров и помощи. Они в основном влияют, может ли нам та или иная европейская страна предоставить то или иное важное оружие. Поэтому это и есть стратегический партнер. Поэтому я верю в это стратегическое партнерство, но хочется, чтобы все было быстрее.

О реакции Кремля на поставку оружия Украине

"О поставках оружия в Украину - нас точно не интересует мнение РФ. Хотя они сначала войны нам также это снабжение делали. Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки".

О Путине

"Мне сложно оценить, почему он держится за стол, или за кресло все эти годы. Я не думаю, что это связано с тем, почему он и его войско пришло на нашу землю и ползучей коброй оккупации идет ежедневно и ежегодно".

О встрече с Путиным

"Я не хочу, но должен встретиться с президентом России, если мы планируем дипломатическим путем решить вопрос".