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Война / Мариуполь

Как оккупанты уничтожают Донетчину

04:21, 23 апр 2022
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23 апреля самый большой удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

Сообщает глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

В Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в Областную травматологическую больницу.

Уничтожено административное здание в Александровке. Там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.

В Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка - без пострадавших.

Под артиллерийским огнем оказалось Доброполье: повреждено административное здание, ранены по меньшей мере два человека.

Всего сегодня кафиры обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта.

Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу близ Мариуполя – рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, которое находится в 5-6 километрах от города. Оккупанты заявили, что взяли под контроль телецентр в Мариуполе. Как такового телецентра в Мариуполе не было. А телебашня прекратила практически работу после введения цифрового телевидения. Российские наемники, называющие себя "властями ДНР", уже объявили, что начинают вещание на юге Донецкой области, а также на Запорожскую область. Кстати, еще в начале марта руководство некоторых каналов, работающих в Мариуполе, получило предложение по смене "сетки вещания". Но что-то у россиян пошло не так.

Источник: 0629.com.ua


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