Эксгумация тел в Бородянке открывает все более страшные истории убийств взрослых и детей

1045 погибших мирных жителей только Бучанского района Киевской области, и большинство из них в упор расстреляны российскими захватчиками.

Правоохранители фиксируют военные преступления оккупантов и собирают доказательства для международных судов. В Бородянке эксгумировали полсотни тел погибших, из них не всех узнали родственники.

Местные мужчины помогают раскапывать погибших, которых люди хоронили здесь в саду возле больницы в Бородянке, под дулами российских оккупантов. Надежда плачет у могилы сына, которого не стало на четвертый день после полномасштабного российского вторжения. Российские оккупанты расстреляли Константина, когда тот вместе с одноклассником шел вдоль дороги. «Он шел с ребятами, они все упали, а он не успел упасть. Крестная мать позвонила, сказала, что Костика нет, и муж уехал нашел его. Две недели ждали, пока разрешат что-нибудь, не разрешали», — рассказывает женщина.

Более десятка БТРов и куча вооруженных российских армейцев в поселке – такой 67-летняя женщина запомнила оккупацию Бородянки. После захоронения сына в мужа Надежды российские военные попали из автомата, когда тот ехал на машине по поселку. Муж получил тяжелые ранения, но выжил. В то, что потеряла сына, даже возле раскопанного тела верить не хочет. «Я всем показываю его фотографию, правда, не хотел жениться. «Я в 40 лет женюсь», – сказал мне. Не получилось даже в 40. Даже у друзей просил прощения, чувствовала ли душа его», — добавляет Надежда.

Из девяти эксгумированных в Бородянке мирных людей, которых россияне расстреливали в упор, правоохранители до сих пор не могут установить двоих – мужчину и женщину. После освобождения городка нашими армейцами обнаружено около полусотни погибших гражданских, имеющих пулевые ранения и не участвовавших в боевых действиях.

«Предварительно судебные медэксперты говорят, что их расстреляли именно из автоматического оружия. Цифра погибших людей от рук российского агрессора достигла 1045 человек, и большинство - это Бучанский район. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к ТРО, ни к военным формированиям», — отмечает глава нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Сергей не сдерживает слез, вспоминая, как хоронил 15-летнюю Катю возле своего двора, где рядом похоронены односельчане. Девушка получила тяжелые осколочные ранения, убегая с родителями из Гостомеля. За ее жизнь на операционном столе боролись медики местной больницы, но поражения оказались смертельными. «На кольце здесь, на Варшавке, или снаряд, или мина, что-то попало», — рассказывает со слезами мужчина.