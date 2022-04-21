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Forbes подсчитал, насколько обеднели российские миллиардеры за этот год из-за санкций
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Forbes подсчитал, насколько обеднели российские миллиардеры за этот год из-за санкций

23:42, 21 апр 2022
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В общей сложности 10 участников списка Forbes, чьи состояния за год сократились сильнее всего, потеряли $108,5 млрд. В лидерах падения — Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов с семьей

Западные санкции и обвал рынков, последовавшие после начала «спецоперации» на Украине, подкосили список Forbes. Число миллиардеров сократилось с 123 до 88 человек (а должно было, по предварительным оценкам Forbes, вырасти), их суммарное состояние снизилось с $606 млрд до $353 млрд. 

Больше других традиционно пострадали самые состоятельные из них — почти все из десятки наиболее обедневших входили в топ-20 российского списка Forbes  в прошлом году. Это и попавший под санкции владелец «Северстали» Алексей Мордашов, в 2021 году возглавивший российский список, а в 2022 году переместившийся на пятую строчку, и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, и бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Последний, несмотря на сокращение его состояния на $7,8 млрд, занял первое место среди богатейших россиян в 2022 году.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оказался в лидерах по снижению состояния из-за санкций стран Запада: после их введения европейские компании начали отказываться от закупок российской металлургической компании. Акции «Северстали» 22 февраля торговались по 1589 рублей за штуку, после начала «спецоперации» 24 февраля цена обвалилась до 1028 рублей за бумагу.

Пострадала от санкций не только «Северсталь», но и личное имущество Мордашова: в начале марта в итальянском городе Империя была задержана 65-метровая яхта Мордашова Lady M, а в середине месяца — недвижимость на Сардинии  стоимостью около €105 млн.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял за год $14,4 млрд, несмотря на рост цен на нефть на фоне военного конфликта. Акции компании до «спецоперации» торговались на уровне 6020 рублей за бумагу, после ее начала они стоили уже 4650 рублей за акцию.

3 марта совет директоров «Лукойла» выпустил заявление в связи со «спецоперацией» России на Украине. В нем была высказана «озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия». В компании также выступили за разрешение конфликта путем переговорного процесса, дипломатическими средствами.

Сулейман Керимов попал под американские санкции 6 апреля 2018 года. 15 марта 2022 года бизнесмен вошел в санкционный список Евросоюза, а на следующий день США включили Керимова в список россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме.

Сулейман Керимов и семья за год «потеряли» $11,4 млрд, несмотря на рост спроса на золото на фоне кризиса: основу их благосостояния составляет золотодобывающая компания «Полюс». 22 февраля ее бумаги торговались по 13 014 рублей за штуку, 24 февраля цена опустились до 9578 рублей за бумагу.

В рамках реализации персональных санкций власти острова Фиджи 14 апреля задержали яхту Amadea, предположительно связанную с Керимовым.


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