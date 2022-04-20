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Бизнес / Потребрынок

Эксперт рассказал, какие продукты в Украине будут дорожать на фоне войны

23:39, 20 апр 2022
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Экономический эксперт Андрей Блинов рассказал, какие продукты в Украине будут дорожать на фоне войны и что влияет на их цену. В частности, эксперт предупредил, что в июне за пределами Запорожской области, скорее всего, будет очень дорогая черешня.

Это очень сильно зависит от того, в каком состоянии находится производство товаров. Например, Pepsi и Coca-Cola. Есть два производителя: один расположен в Николаевской области, который разливает Pepsi, и, соответственно, Coca-Cola в Киевской области Броварского района. В случае Coca-Cola мы понимаем, что там очень серьезные повреждения производственных мощностей и, скорее всего, этот товар, если и будет появляться в Украине, то он будет импортирован и будет иметь довольно сложную логистическую функцию и будет значительно дорожать. в качестве примера", - рассказал Блинов.

И наоборот – там, где производство возобновляется, там, где люди возвращаются на рабочие места, по крайней мере, на той территории Украины, где не ведутся боевые действия, будет происходить определенное снижение цен.

"...что касается удорожания, то мы должны понимать, была уже и оценка Национального банка, что очень трудно оценить скачки инфляции в этом году, как и вообще ситуацию с валовым продуктом, экономической активностью, потому что все производно от развития военной ситуации." В то же время, на сегодняшний день государственные органы ориентируются на 15-20% нынешней инфляции, но это в среднем", - отметил Блинов.

По его словам, больше всего дорожать будут товары, которых не хватает.

"За пределами Запорожской области этого июня, скорее всего, будет очень дорогая черешня, потому что Мелитополь на сегодняшний день не находится под контролем украинской власти, на остальной территории Украины нет хорошей коммуникации транспортной и соответственно, скорее всего, такие сезонные товары будет достаточно тяжело или дороже доставить к месту сбыта. Ягоды и фрукты, не присущие нашему региону, будут дорожать", - рассказал Блинов.

Еще один пример, по словам эксперта, бананы.

"... блокировка портов, а это был ключевой канал поставки таких фруктов из-за границы. Соответственно все – это происходит на сегодня преимущественно автомобильным транспортом или иногда железной дорогой. Соответственно – это очень долго и дорого. Поэтому, например, если мы привыкли, что бананы стоят 1 доллар или евро, то на сегодняшний день они в украинской рознице выросли почти в два раза. Что касается других товаров, то в принципе, в течение года ожидается их определенное подорожание. Но будут иметь место очень сильные сезонные колебания", - сказал Блинов.

Он также отметил, что в настоящее время упали в цене яйца.

"Посмотрите, что происходит сейчас с яйцами накануне Пасхи. Они довольно дешевы и это связано с тем, что на сегодняшний день невозможен фактически экспорт этого продукта, а Украина экспортирует значительную часть изделий на основе яиц, особенно в страны Персидского залива, азиатские страны". Соответственно – это, опять же, проблема портов, прежде всего, и фактически у нас есть определенное локальное перепроизводство этого товара на внутреннем рынке", - рассказал эксперт.

Блинов отметил, что в целом продукция будет дорожать.

"Говорить, что подорожает больше, чем меньше, особенно, что касается продовольственных товаров, это очень трудно. Все будет зависеть от конкретных урожаев, логистики и отдельных моментов", - сказал Блинов.

Он отметил, что в значительной степени в Украине на сегодняшний день инфляционный шок.

"Он не такой равномерный по стране, он может возникать по отдельным товарам на отдельных территориях как следствие, происходящие шоковые изменения в производстве или логистике", - добавил Блинов.


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