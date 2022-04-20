В Запорожской области российские войска начали массированное наступление

Об обострении ситуации в Запорожье сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона

«Последний месяц линия соприкосновения почти не изменялась, но были бои разной интенсивности. На сегодняшний день вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники удерживают оборону», – сказал он.

Глава ОВА также призвал женщин, детей и пожилых людей выезжать с линии столкновения в областной центр.

По информации на сегодняшний день, противник пытается наступать и продвинуться вглубь в направлении Запорожья, но терпит потери и сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей - об этом сообщил спикер ЗОВА Иван Арефьев.

Российские войска продолжают производить обстрел позиций наших войск и вести наступательные действия в направлении Покровского-Гуляйполя.

Вчера, 19 апреля, около часа дня в районе Белякова мелитопольцы наблюдали передвижение длинной колонны техники оккупантов через город возле Запорожья. Еще более 45 единиц вражеской техники мелитопольцы наблюдали на улице Ломоносова на микрорайоне. В основном ехали тентованные грузовики с живой силой оккупантов, десяток бензовозов, танки.

Силы обороны Запорожского края уничтожили вражеский радар у Токмака Васильевского района Запорожской области.

Напомним, в Пологовском районе Запорожской области начались бунты российских военнослужащих. Солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги. Впрочем, «кадыровцы» жестоко убили трех зачинщиков бунта, готовых сдать оружие и ехать домой.

Аналогичная ситуация и в Васильевке.