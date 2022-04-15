Энергодар под оккупацией - сопротивление и подкуп

Пока оккупанты перекрашивают Энергодар в триколоры, жители города желто-голубым пишут, что они с Украиной!

После того, как архитектурную арку на въезде в город-спутник Запорожской АЭС оккупанты перекрасили в российский триколор, патриоты тоже красками продемонстрировали свою позицию. На асфальте и стенах домов родного города они делают желто-голубые надписи «Энергодар – это Украина!».

Так как рашисты силой не принуждают «освобожденных граждан» принять русский мир, энергодарцы четко дают понять, что не будут повиноваться.

Самопровозглашенный глава Энергодара, который уже больше месяца сотрудничает с оккупантами, «задобряет» местный бизнес. Сегодня он единолично принял решение об освобождении всех бизнесменов от уплаты налогов и арендной платы. И определил льготный период – с 9 мая по 1 сентября.

Достаточно символично. Именно первого сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу и начала Вторую мировую войну, а 9 мая, как известно, давно уже сакральная дата для террориста номер один – путина.

Даже если предположить, что этот символизм совершенно случайный (что вряд ли), то не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и это совершенно точно. Если сегодня вам предлагают «слою», то завтра с вас снимут последнюю рубашку. Еще и должны останеться.

Удивляет нездоровый оптимизм этого советника и его недальновидность. Что касается будущего. Ведь до 1 сентября и духа кафиров, сапожников и ему подобных в украинском Энергодаре не останется.