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ПЦУ из-за возможных провокаций врага позволяет менять время богослужений, - Эпифаний

23:47, 18 апр 2022
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Православная церковь Украины проинформирована о возможных провокациях со стороны врага, поэтому благословляет перенос пасхальных богослужений.

Об этом заявил во время телемарафона предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

"Долг церкви – это защита жизни и здоровья как прихожан, так и духовенства от опасности российских обстрелов. Потому что мы уже слышали об анонсированных врагом провокациях. Поэтому Церковь в это время благословляет изменять проведение пасхальных богослужений. С учетом местной ситуации и условий комендантского часа эти богослужения могут переноситься на утро в воскресенье, а не служить, как обычно, ночью", - сказал Эпифаний.

В то же время он отметил, что все желающие также смогут приобщиться к онлайн-трансляциям. Например, молитва из Михайловского Златоверхого собора будет транслироваться по телевидению, а также по интернет-платформе Православной церкви Украины, сказал митрополит Киевский и всей Украины.

"Во время Пасхи каждый должен почувствовать радость праздника, и потому агрессор не сможет нас лишить этой великой радости, каждый по мере возможности сможет приобщиться к празднованию", - заметил глава ВТО.

Эпифаний призвал также не накапливать в своей душе злобу и ненависть, а наоборот, эту энергию направлять во благо, на нашу общую победу, делать полезные и милосердные дела, помогать ближним – "и тогда мы будем испытывать умиротворение и духовное облегчение".

"А добро, которое побеждает всегда, пресечет то зло, которое сейчас пытается нас уничтожить, и все вместе, я убежден, мы непременно добьемся победы", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.



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