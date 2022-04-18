Медведчук предложил обменять его на защитников и жителей заблокированного Мариуполя

Кум путина обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук отметил, что те находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода из-за гуманитарных коридоров.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город.

При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.

Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области