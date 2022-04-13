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Война / Армия

Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, взятых в плен на ЧАЭС

23:02, 13 апр 2022
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С российскими захватчиками ведутся переговоры об обмене 169 военнослужащих Нацгвардии, попавших в плен на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на Фейсбук МВД.

«Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории республики беларусь, часть – в россии», – сказал Монастырский.

Как сообщил министр, "мы были на месте, где их удерживали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какая их судьба, к сожалению, сказать не могу".

По словам главы МВД, ведутся переговоры об их обмене, но «мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий».

Как сообщалось, 31 марта, убегая с территории Чернобыльской АЭС, российские захватчики забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с первого дня вторжения - 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного СБУ прокремлевского олигарха Виктора Медведчука на пленных украинцев. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном во вторник, 12 апреля, в его Telegram-канале.

"Он прятался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - знаменитое "Поехали!" не сработало", - отметил Зеленский, добавив, что считает "особо циничным" использование Медведчуком в целях маскировки военного камуфляжа.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Важно, чтобы и наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - сказал Зеленский.


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