Дипломы и аттестаты в "Дії". В комитете ВРУ по образованию рассказали о перспективе такой возможности

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция "Слуга народа") допускает возможность выдачи образовательных документов, в частности аттестатов и дипломов в "Дії".

"Проблемы только там, где физически мы не можем выдать диплом или вообще, сооружения университета не осталось. В скором времени мы предложим механизм для решения этого вопроса. Возможно, мы сделаем первые в мире образовательные документы в "Дії", - рассказал нардеп.

По его словам, пока прорабатывается механизм технической возможности такого новшества, а также для этого надо будет сделать определенные изменения в законы.

"Дипломы и аттестаты могут находиться в базе единой государственной электронной базы по вопросам образования. Теоретически существует возможность выдачи дипломов и аттестатов в "Дії" и тогда будет гораздо проще тем, кто находится за границей и в других городах. Они получили в "Дії" аттестат или узаконенные диплом, приходят в университет в другой стране, где могут смело его показать. Это все-таки будет в базе, почему бы и нет. Теоретически этот момент возможен, но только вопрос о возможности его реализации", - отметил он.

Бабак отметил, что проблем с выдачей дипломов в университетах, которые находятся в более-менее спокойной зоне от боевых действий, не будет.

По его словам, идея с "Дієй" должна помочь с выдачей дипломов, где физически уже невозможно его забрать, в том числе из-за уничтоженных сооружений университетов.