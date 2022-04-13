"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, взятых в плен на ЧАЭС
Дипломы и аттестаты в "Дії". В комитете ВРУ по образованию рассказали о перспективе такой возможности
«Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»
Горит "Москва" - русский военный корабль отправился по адресу
Война и цены. Как и почему дорожают продукты в Украине
Из Чернигова расчищают дороги, строят проезды, переходят в ПЦУ
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат: их никто не хочет забирать
Мария Литовченко: Ирпень. Сумерки у бабушки – в доме, которого уже нет
"Для России АЭС как чемодан без ручки." - глава запорожской ОДА
Зеленский отказался принять президента ФРГ Штайнмайера в Киеве
Мариуполь: как сегодня живут 100 000 мирных жителей?
Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода
Греция заявила об отказе от российского газа
Дефицит кадров в Киеве и лишние рабочие на западе - состояние рынка труда
Макрон поставил диагноз Путину
Все новости
Образование / IT и медиа

Дипломы и аттестаты в "Дії". В комитете ВРУ по образованию рассказали о перспективе такой возможности

22:49, 13 апр 2022
57
Версия для печати

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция "Слуга народа") допускает возможность выдачи образовательных документов, в частности аттестатов и дипломов в "Дії".

"Проблемы только там, где физически мы не можем выдать диплом или вообще, сооружения университета не осталось. В скором времени мы предложим механизм для решения этого вопроса. Возможно, мы сделаем первые в мире образовательные документы в "Дії", - рассказал нардеп.

По его словам, пока прорабатывается механизм технической возможности такого новшества, а также для этого надо будет сделать определенные изменения в законы.

"Дипломы и аттестаты могут находиться в базе единой государственной электронной базы по вопросам образования. Теоретически существует возможность выдачи дипломов и аттестатов в "Дії" и тогда будет гораздо проще тем, кто находится за границей и в других городах. Они получили в "Дії" аттестат или узаконенные диплом, приходят в университет в другой стране, где могут смело его показать. Это все-таки будет в базе, почему бы и нет. Теоретически этот момент возможен, но только вопрос о возможности его реализации", - отметил он.

Бабак отметил, что проблем с выдачей дипломов в университетах, которые находятся в более-менее спокойной зоне от боевых действий, не будет.

По его словам, идея с "Дієй" должна помочь с выдачей дипломов, где физически уже невозможно его забрать, в том числе из-за уничтоженных сооружений университетов.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще