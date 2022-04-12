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Скандал / Война / Промышленность

Стало известно, что на самом деле находится под мариупольской промзоной

21:23, 12 апр 2022
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Директор мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цккитишвили опроверг российский фейк о том, что "под промзоной МК "Азовсталь" - более 20 км тонелей, где НАТО разрабатывает страшное биологическое оружие".

Наверное, этот фейк был разработан для оправдания использования химического оружия над этим комбинатом, от которого вчера пострадали несколько военных и гражданских.

Но бред, который распространяют россияне, не имеет ничего общего с действительностью – заявляет директор комбината.

"Да, у наших металлургов действительно много разных компетенций по производству стали и разных стальных заготовок, но вот биохимия – 100% не их профиль.
И еще у нас работала на Азовстали очень достойная охрана, которая осуществляла контроль каждый день на вход и выход людей исключительно по пропускам. Мы их спросили – говорят натовцев и биохимиков с биохимическим оружием не было последние 80 лет точно", - со смехом высказался по поводу очередного российского фейка гендиректор.


А потом уже серьезно, без всяких улыбок добавил:

А теперь серьезно и официально: все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину. Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все неоходимые документы.

Понимая, что армия РФ может стрелять по производственным объектам, мы заранее позаботились о том, чтобы наши предприятия не могли навредить людям и не стали причиной техногенной или экологической катастрофы. На Азовстали нет никаких секретных тоннелей с биохимическими лабораториями.

Комбинат не имел и не имеет никакого отношения к разработке или хранению какого-либо оружия, в том числе и биохимического. На нашем предприятии никогда подобного не исследовалось и не производилось".


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