Специализированное предприятие «Экоцентр» в городе Чернобыль разграблено

Российские оккупанті разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Благодаря Инструменту ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ) вместе с украинским партнером ДАЗВ в 2015 году успешно реализован проект, направленный на усовершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами. Почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции, а именно:

проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения по физическим, химическим и радиационным показателям;

аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов спецификациям;

разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации

предоставление аналитических услуг в вопросах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за исполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с РАО;

консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах путей реализации Концепции развития зоны отчуждения (перезахоронение РАО, выбор площадки для создания могильника РАО, мониторинг зоны отчуждения и т.п.);

экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с РАО (объекты зоны отчуждения, НАЭК «Энергоатом» и т.д.).

На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру.

Ниже – комментарий работника предприятия по поводу хищения (из телеграм-канала журналиста Андрея Цаплиенко).

В "Экоцентре" я проработал 16 лет в информационно-аналитическом отделе. Предприятие занималось радиационным контролем и радиационно-экологическим мониторингом зоны отчуждения. Радиационный контроль – это дозиметристы и десятки тысяч прямых измерений в течение года, которые они производили: транспорт на КДП, точки в местах работ и проживания персонала, грузы, обследование могильников, работа по криминалу и многое другое. Радиационно-экологический мониторинг – это контроль радиационного состояния окружающей среды в Зоне. В течение года собиралось около 5 тысяч проб по жесткой системе – воздух, воды, грунт, гидробионты и многое другое. Все это в лаборатории превращалось в 12 тысяч результатов, показывающих содержание основных радионуклидов (цезий, стронций и трансурановые элементы) в отобранных пробах. Ключевым элементом в этом была лаборатория. Радиохимия и спектрометрия очень дорого и сложно. Дорогое оборудование и расходники, дорогой персонал, который нужно долго готовить к работе. На базе лабораторий спектрометрии и радиохимии восемь лет назад была создана Центральная аналитическая лаборатория, которая должна обеспечивать анализ радиоактивных отходов, которые свозились бы на хранение в зону отчуждения. Было переделано буквально все: созданы новые помещения, закуплено и установлено оборудование на 6 млн. евро.



Теперь это разграблено. Детали мы не знаем, но возможно два варианта. Первый – экспроприация с ролью профессионалов Росатома либо другой организации, как, к примеру, институт Курчатова. Второй – банальное мародерство на цветмет. Я склоняюсь к последнему.

Экоцентр – это центральная аналитическая лаборатория. Это еще и внушительный парк дозиметрического оборудования, мобильная лаборатория радиационной разведки, диспетчерский пункт автоматической системы контроля и многое другое. И last but not least – данные. Гигабайты ценной информации на серверах, журналах, отчетах, картах и ​​литературе.



Речь идет не о потере оборудования в его денежном исчислении. Уничтожено время, чего не вернешь – годы труда и развития. Помню, как в 2007 году мы меняли автоматическую систему радиационного контроля из советского «Тунца» на европейский SkyLink. Каждый год наращивали численность датчиков не только на территории зоны, но и за ней. В 2012 г. проводилась полная реконструкция комплекса помещений для лаборатории. В 2016 году показывали уже действующую лабораторию министру по защите окружающей среды Австрии.



Еще остается вопрос судьбы оставшихся там радиоактивных материалов: калибровочные источники, пробы в т.ч. Высокоактивны.

МАГАТЭ и другие международные организации могут и дальше писать релизы о ситуации и тешить себя, что все под контролем. До первого теракта с «грязной бомбой».