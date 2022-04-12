Вера Хвуст: Волонтерские истории о непокоренных. Светланка

В своем телеграмм-канале волонтер Вера Хвуст публикует сообщения, где рассказывает о людях, с которыми общается как психолог. Она разговаривает с ними, пытаясь вывести из того страшного состояния, в которое они попали, оказавшись в водовороте войны. Среди её собеседников – люди из разных регионов Украины. И их истории ужасные и невозможные... А самое страшное, когда разговаривать приходится с детьми...
Публикует она только то, что ей разрешают и под другими именами, потому что людям жить дальше...
⁃ Вер, пообещай, что война закончится?
⁃ Обещаю! Мы обязательно победим.
⁃ Но нам это говорили еще 40 дней назад. Когда мы ехали под обстрелами...
⁃ Светлячок, мы все ехали на несколько дней, но ты же понимаешь, что наши ВСУ делают все возможное…
Светланке 10. Ее мама - хирург, и она осталась там, где до сих пор горячо.
Светлана выехала из Украины с бабушкой.
Она не очень видела обстрелы только ракеты, но имеет посттравму, боится громких звуков и молится за маму.
А мама оперирует даже тогда, когда стены дрожат. Иногда звонит дочери, говорит, все хорошо, спокойно. Но ребенок видит новости.
⁃ Вер, а мама выживет?
⁃ Я надеюсь что да.
⁃ Но это неуверенно как-то.
⁃ Светланка, мама делает все возможное, чтобы встретиться потом с тобой, но еще и делает все, чтобы спасти людей.
⁃ То есть, не выживет?
⁃ Она обязательно будет там, где нужно.
⁃ Ты что-то от меня скрываешь.
Да что скрываешь, когда бабушка просит пока не говорить, что у мамы осколочное, потеряла много крови, и вопрос о выздоровлении страшно поднимать, потому что шансов мало. Хочется ее подготовить, но против бабушки не пойдешь.
⁃ Вер, я не могу с мамой связаться. В больнице тоже никто не отвечает. С тобой и дедом могу, а с мамой и папой нет. Но папа воюет, а мама всегда перезванивала.
⁃ Не знаю, Светлячок. Может, нет с ней связи? Может что-нибудь с телефоном? А что бабушка говорит?
⁃ Бабушка ничего не говорит. А я уже взрослая, и должна знать, почему мама не звонит.
А мама больше не позвонит, и папа тоже. Когда-то думала, что такие истории только в сказках, что «любили друг друга и умерли в один день», а оказывается, такое бывает.
С сегодняшнего дня со Светлячком работают местные психологи, о ее маме и папе написали в местных пабликах и, возможно, им дадут Героев посмертно. Но родителей это не вернет.
Вера Хвуст, волонтер