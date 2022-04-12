Вера Хвуст: Волонтерские истории о непокоренных. Светланка

В своем телеграмм-канале волонтер Вера Хвуст публикует сообщения, где рассказывает о людях, с которыми общается как психолог. Она разговаривает с ними, пытаясь вывести из того страшного состояния, в которое они попали, оказавшись в водовороте войны. Среди её собеседников – люди из разных регионов Украины. И их истории ужасные и невозможные... А самое страшное, когда разговаривать приходится с детьми...

Публикует она только то, что ей разрешают и под другими именами, потому что людям жить дальше...

⁃ Вер, пообещай, что война закончится?

⁃ Обещаю! Мы обязательно победим.

⁃ Но нам это говорили еще 40 дней назад. Когда мы ехали под обстрелами...

⁃ Светлячок, мы все ехали на несколько дней, но ты же понимаешь, что наши ВСУ делают все возможное…

Светланке 10. Ее мама - хирург, и она осталась там, где до сих пор горячо.

Светлана выехала из Украины с бабушкой.

Она не очень видела обстрелы только ракеты, но имеет посттравму, боится громких звуков и молится за маму.

А мама оперирует даже тогда, когда стены дрожат. Иногда звонит дочери, говорит, все хорошо, спокойно. Но ребенок видит новости.

⁃ Вер, а мама выживет?

⁃ Я надеюсь что да.

⁃ Но это неуверенно как-то.

⁃ Светланка, мама делает все возможное, чтобы встретиться потом с тобой, но еще и делает все, чтобы спасти людей.

⁃ То есть, не выживет?

⁃ Она обязательно будет там, где нужно.

⁃ Ты что-то от меня скрываешь.

Да что скрываешь, когда бабушка просит пока не говорить, что у мамы осколочное, потеряла много крови, и вопрос о выздоровлении страшно поднимать, потому что шансов мало. Хочется ее подготовить, но против бабушки не пойдешь.

⁃ Вер, я не могу с мамой связаться. В больнице тоже никто не отвечает. С тобой и дедом могу, а с мамой и папой нет. Но папа воюет, а мама всегда перезванивала.

⁃ Не знаю, Светлячок. Может, нет с ней связи? Может что-нибудь с телефоном? А что бабушка говорит?

⁃ Бабушка ничего не говорит. А я уже взрослая, и должна знать, почему мама не звонит.

А мама больше не позвонит, и папа тоже. Когда-то думала, что такие истории только в сказках, что «любили друг друга и умерли в один день», а оказывается, такое бывает.

С сегодняшнего дня со Светлячком работают местные психологи, о ее маме и папе написали в местных пабликах и, возможно, им дадут Героев посмертно. Но родителей это не вернет.

Вера Хвуст, волонтер