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Политика / Власть / Война

Встреча канцлера Австрии с Путиным продлилась 1,5 часа

00:01, 12 апр 2022
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Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в Ново-Огарево (Москве) без присутствия советников и даже переводчиков.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung. По информации издания, переговоры длились 75 минут. Об их содержании пока не сообщалось.

Kronen Zeitung обратило внимание, что рукопожатия лидеров не было.

Спикер Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что встреча пройдет в закрытом формате и без совместного заявления по итогам переговоров. Канцлер Австрии и президент РФ намеревались обсуждать "ситуацию в Украине и газовую тематику".

По информации австрийских СМИ, встреча Путина и Нехаммера прошла без рукопожатий и совместных фотографий. "Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", - приводит слова канцлера издание Kurier.

Канал CNN отметил, что Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
Как говорит Нехаммер, его разговор с Путиным был "очень прямым, открытым и жестким".

По его словам, он поднял вопрос о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Он сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди: "ЕС как никогда сплочен в этом вопросе".

"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - заключил Нехаммер. Он собирается проинформировать своих европейских партнеров о прошедших переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.

9 апреля Нехаммер посещал с визитом Украину. Он встречался с Зеленским. Также он побывал в Буче Киевской области, где после освобождения от российских оккупантов обнаружили сотни тел убитых мирных жителей. Анонсируя визит в Москву, Нехаммер отмечал, что, несмотря на нейтральность Австрии, у нее есть "четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины". Он сообщал, что информировал мировых лидеров и президента Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с Путиным.


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