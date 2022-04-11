Донетчина – большинство населения эвакуировалось

По данным военной администрации Донбасса, большая часть гражданского населения эвакуировалась к началу наступления российских войск, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

"Большая часть населения уехала. Но еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу.

Я уезжал и разговаривал с отдельными руководителями громад».

По словам главы ОГА, эвакуация населения продолжается постоянно с 24 февраля, но в последнюю неделю усилилась из-за данных о массивном наступлении российских оккупационных войск.

Он сказал, что разработал с главами местных администраций увеличение эффективности эвакуации населения. Его заместители ежедневно отчитываются ему о количестве эвакуированных жителей из разных населенных пунктов.

Кириленко заверил, что эвакуация из Краматорска продолжается автобусами, а также по железной дороге с ближайших к городу станций.

Напомним, в Краматорске во время эвакуации на железнодорожном вокзале произошла трагедия - российские войска снарядом попали прямо в скопление людей, пытавшихся покинуть место. В настоящее время по официальным данным погибли 52 взрослых и 5 детей.

Павел Кириленко подчеркнул, что жителям Донецкой и Луганской областей нужно эвакуироваться, особенно это касается женщин, детей и пожилых лиц.