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Война / Общество

Донетчина – большинство населения эвакуировалось

22:57, 11 апр 2022
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По данным военной администрации Донбасса, большая часть гражданского населения эвакуировалась к началу наступления российских войск, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

"Большая часть населения уехала. Но еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу.
Я уезжал и разговаривал с отдельными руководителями громад».

По словам главы ОГА, эвакуация населения продолжается постоянно с 24 февраля, но в последнюю неделю усилилась из-за данных о массивном наступлении российских оккупационных войск.

Он сказал, что разработал с главами местных администраций увеличение эффективности эвакуации населения. Его заместители ежедневно отчитываются ему о количестве эвакуированных жителей из разных населенных пунктов.

Кириленко заверил, что эвакуация из Краматорска продолжается автобусами, а также по железной дороге с ближайших к городу станций.

Напомним, в Краматорске во время эвакуации на железнодорожном вокзале произошла трагедия - российские войска снарядом попали прямо в скопление людей, пытавшихся покинуть место. В настоящее время по официальным данным погибли 52 взрослых и 5 детей.

Павел Кириленко подчеркнул, что жителям Донецкой и Луганской областей нужно эвакуироваться, особенно это касается женщин, детей и пожилых лиц.


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