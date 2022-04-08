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Погиб руководитель «Правого сектора» Львовской области Тарас «Хаммер» Бобанич

22:08, 08 апр 2022
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Комбат ДУК ПС погиб во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении

В пятницу, 8 апреля, на войне с российскими оккупантами погиб член движения «Правый сектор» и руководитель Львовской областной ячейки партии «Правый сектор» Тарас Бобанич (Хаммер).

«В бою против московских оккупантов во время выполнения боевого задания подразделением на Изюмском направлении погиб командир 2-го отдельного батальона ДУК «Правый сектор», член провода НПР «Правый сектор», легендарный националист Тарас Бобанич», – говорится в сообщении 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор" в Facebook, распространенном вечером 8 апреля.

Командир Добровольческого украинского корпуса Андрей Стемпицкий накануне сообщал, что сейчас все подразделения ГУК ПС вместе с командованием выполняют боевые задачи на восточных рубежах Украины.

33-летний Тарас Бобанич родился в Трускавце. Окончил юридический факультет Львовского государственного университета внутренних дел.

Осенью 2013 присоединился к Правому сектору. Участвовал в Революции Достоинства. Руководил силовым блоком Правого сектора Львовской области. С июля 2014 года – командир 2-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», который был переформирован во 2-ю резервную сотню ГУК ПС.

Осенью 2015 года был одним из координаторов акции «Гражданская блокада Крыма» – товарной блокады административной границы с временно оккупированным Россией полуостровом. Участвовал в боевых действиях в Донбассе. С 2019 года назначен заместителем командира ГУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений.


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