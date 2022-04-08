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Политика / Скандал

Российские оккупанты принудительно вывезли из Украины уже более 121 тысячи детей

15:21, 08 апр 2022
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Страна-оккупант прорабатывает изменения в законодательство по ускоренной процедуре усыновления детей из Донбасса

По информации из разных источников, в РФ принудительно вывезли более 121 000 украинских детей. Это и сироты, и те, кто имеет родителей, сообщила 8 апреля в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«В настоящее время известно, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направление Таганрога. Российские захватчики отмечают, что это дети-сироты, однако все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя централизованно 24-25 февраля в первые два дня войны», – сообщила Людмила Денисова.

А учитывая, что госдума РФ уже прорабатывает соответствующие изменения в законодательство относительно ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса, замена семьи для ребенка будет уже невозможной.

По ее словам, у Украины нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки.

«Россия повторяет сценарий 2014 года, когда ею были вывезены из оккупированного Крыма украинские детр так называемым «влечением надежды» для их усыновления. За незаконное похищение детей из Крымского полуострова РФ было исключено из Европейской сети омбудсманов по правам ребенка (ENOC). Теперь рашисты, обстреливая ракетами и танками дома украинских граждан, убивают родителей и похищают наших детей на оккупированных территориях Востока и Юга Украины», – написала омбудсменка.

Людмила Денисова призвала Комитет ООН по правам детей, Комитет ООН по правам человека, Глобальный Альянс национальных институций по правам человека (GANHRI) вмешаться в ситуацию с целью недопущения незаконного перемещения с территории Украины детей – граждан Украины и их дальнейшее противоправное усыновление на территории агрессора.


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