Еврокомиссия обнародовала правила трудоустройства украинцев в странах ЕС

Беженцы из Украины смогут быстрее подтвердить свою квалификацию и найти работу

Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран ЕС по признанию академической и профессиональной квалификации людей, спасающихся от вторжения России в Украину. Это правила, которые помогут трудоустроить квалифицированных беженцев из Украины на уровне граждан ЕС.

Как указано в рекомендациях Еврокомиссии от 6 апреля, многие украинские беженцы вынуждены устраиваться на работу ниже своего уровня квалификации. Поэтому страны ЕС получили рекомендации для скорейшего подтверждения уровня квалификации украинцев и их образования.

«Право на доступ к рынку труда является ключевым аспектом временной защиты. Мы делаем важный шаг к повышению эффективности. Это поможет бегущим от войны найти путь к хорошей работе, в то же время способствовать интеграции. Простой и более гармонизированный подход к признанию квалификаций позволяет использовать силу солидарности рынка труда и открывать возможности в ЕС для нуждающихся», – сказал комиссар Тьерри Бретон, ответственный за внутренний рынок в ЕС.

Европейский учебный фонд создал ресурсный центр, где украинцы могут размещать информацию. Эта информация будет доступна ответственным за трудоустройство структур в странах ЕС. Чтобы облегчить преодоление языкового барьера с украинцами, специалисты адаптировали инструмент eTranslation, чтобы удовлетворить спрос на быстрый и надежный перевод с украинского и русского языков.

Для людей, которые были вынуждены выехать за границу без оригиналов документов, будет возможность представлять свои документы, в том числе дипломы, в цифровом формате или предоставлять их копии.

Как указано в рекомендациях Еврокомиссии, обеспечение простого и быстрого механизма признания квалификаций украинцев поможет избежать ситуаций, когда беженцы идут на работу, которая значительно ниже их квалификации. Особенно это касается женщин, составляющих подавляющее большинство среди украинских беженцев.

Особенно рекомендации Еврокомиссии касаются так называемых «регулируемых» профессий, которым необходимы особые навыки и опыт. К таким профессиям относятся медсестры, врачи общей практики, учителя и образовательный персонал.

«С притоком людей, бегущих от войны, растет потребность в этих профессиях, поскольку беженцы нуждаются в доступе к здравоохранению, уходу за детьми и образованию – часто на родном языке. Следовательно, содействие признанию академической и профессиональной квалификации может способствовать тому, что будущие профессионалы смогут быстро работать и поддерживать своих соотечественников. Это также поможет людям приобрести опыт и навыки во время их временной защиты, что повысит ценность их квалификации при возвращении на родину», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Детальнее с правилами трудоустройства украинцев в ЕС можно ознакомиться на сайте Еврокомиссии.

По оценкам Еврокомиссии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны ЕС выехало 4 млн украинских беженцев. Еще 4 марта Еврокомиссия запустила механизм временной защиты для беженцев из Украины, который среди прочего предусматривает право на доступ к труду на уровне с гражданами ЕС.