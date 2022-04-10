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Война / Колумнистика / Мариуполь

Светлана Чернухина: Мариуполь. Эвакуация. Дети

22:09, 10 апр 2022
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Светлана Чернухина - человек деятельный и энергичный. Поскольку занимается экстремальными видами спорта, в частности, прыгает с парашютом, научилась принимать решения в считанные доли секунды. Возможно, именно это позволило ей в самом начале полномасштабной войны принять единственно верное решение: немедленно вывезти детей из Мариуполя в Днепр. Это сейчас, когда Днепр подвергся уже не одному ракетному удару российского агрессора, обстреливаются все регионы, можно задуматься: а осталось ли в Украине по-настоящему безопасное место? Но полтора месяца назад это было правильное решение. На самом деле принять его помогли Светлане... дети.

Мне повезло проживать эту войну с двумя детьми. Правда, повезло. Если бы не было детей - я бы, во-первых, осталась в Мариуполе. А во-вторых, опустила бы руки или провалилась в депрессию. 

Принять быстрое решение об эвакуации мне помогла восьмилетняя дочь, которая ночью 24 февраля сидела на кухне и плакала, когда за окном были слышны взрывы, а наши временные гости из более опасного района города собирались уезжать куда-то подальше.

Она плакала не потому, что ей было страшно. Она плакала, потому что уже решила, что мы тоже должны уехать, и придется скучать по отцу, который до сих пор в Мариуполе и с которым она со второго марта не общалась. 

Сын сказал: “Мама, я пошел собирать вещи, дай ключи от гаража”. Сыну скоро будет 15. Как и большинство подростков - он резкий, противоречивый, и от того отношения с ним достаточно сложные. Но в тот момент он тоже решил за меня - мы уезжаем. 

Я тогда была в ступоре. Считала, что должна остаться с мужем. Поддерживать тыл. Волонтёрить в городе. Заботиться о 72-летней бабушке. Но на другой чаше весов были дети и их спокойствие с безопасностью. 

“Берите всё самое нужное, я соберу Юре ужин”. Пока упаковывала мужу “тормозок” на работу и складывала документы со своими вещами, дети загружали машину. Уже потом, на одном из блокпостов, при проверке багажника я обнаружила двух огромных плюшевых акул - одну розовую, другую серую. “Ты же сама сказала взять всё самое нужное, я о них весь Новый год мечтала!”. В тот момент я поняла, что я не имею права на возражения. Ей они были в той ситуации очень нужны. 

Когда мы приехали в Днепр, на следующее утро обнаружилось, что дети не взяли ни зубных щеток, ни расчесок. И тогда пришлось пойти в магазин. Это был мой маленький подвиг. Ноги на пороге квартиры стали ватными, мне казалось, что в квартире я в безопасности, а там, за дверью подъезда, будет что-то страшное. Но не оставлять же мне детей с грязными зубами… 

Так, шаг за шагом, день за днём, именно дети становились моим личным “двигателем прогресса”. Покупка продуктов, одежды, поиски карандашей для рисования и теста для лепки, прогулки на свежем воздухе…Я старалась отслеживать их поведение и состояние, но по факту - моё поведение и состояние было гораздо более волнующим, чем их. Дочь задавала взрослые вопросы, сын предлагал взрослые решения. Хотел пойти вязать сетки в ближайший волонтерский штаб, потом подключился к кибервойскам. Из-за каникул или карантина мыслей об обучении не было. 

Очень повезло, что моя временная квартира стала своеобразной “перевалочной базой” для переселенцев из Мариуполя, и у нас в доме постоянно были дети разных возрастов. Детвора между собой дружилась, общалась, играла и тем самым не напрягала взрослых.

 Как-то я решила занять одного из гостей рисованием вымышленного героя. Тимофей каждый раз пресекал мои попытки нарисовать хоть какой-то элемент “из зоны комфорта”, дорисовывая своему монстру шипы “чтобы защищаться”, стальные крылья “чтобы улетать от врагов”, длинные когти “чтобы царапать если схватят”. А маленький Елисей после приезда в Днепр испугался хлопнувшей в двери в подъезде и расплакался… Этим детям придется еще долго отвыкать от опасности, если когда-то отвыкнут. 

После окончания карантинов и каникул встала необходимость о продолжении обучения. В Днепре школы работают в формате дистанционки. В Мариуполе моя Маша училась в гимназии по программе “Интеллект Украины”, и нам очень повезло, что рядом с нашим новым временным домом как раз есть такая школа. Сказать, что нас тепло приняли - это ничего не сказать. 

Маше сразу бесплатно выдали все нужные печатные тетради (которые мы раньше покупали самостоятельно) - некоторые дети уехали из Днепра, и нам отдали их материалы. Детей угостили апельсинами и конфетами, направили в волонтерский штаб, а вечером дочке сделали роскошный подарок - три пакета с новыми вещами, канцелярскими товарами и трогательной до слез открыткой с текстом “Делаем добро вместе”. Кроссовки, которые были в одном из пакетов, Маша не хотела снимать даже перед сном. 

Сыну повезло меньше, некоторые его одноклассники после добавления в школьный чат начали названивать и обзывать. Но он сказал, что разберется сам, очень просил не вмешиваться. Практически сразу познакомился с девочкой-переселенкой из Северодонецка. Сегодня они ходили вместе гулять. 

В волонтерском центре, в который нас направили со школы, очень помогли с одеждой и обувью. Мы уезжали в зимнем, а на улице начало теплеть, чему дети были очень рады, а я не очень - обуть и одеть всех было финансово накладно. А еще - пригласили на мероприятие для детей, организованное домом творчества. Приглашение приняли с радостью.

С того дня я вернулась к своей творческой части - снова взяла в руки фотоаппарат. Все попытки даже просто открыть фоторюкзак до этого заканчивались приступами слёз, трясущимися руками и нежеланием что-либо делать. Но детей я снимала с интересом и даже на какой-то момент смогла забыть о том, что объединило всех этих детей. 

Детей из самых разных городов - Харьков, Северодонецк, Мариуполь, Марьинка… Разных возрастов - от совсем маленьких до подростков. Они сидели за столом и рисовали открытки для украинских военных. Лепили что-то из пластилина. Бегали, смеялись, шумели и баловались. Но никто из родителей их не ругал. Потому что балующиеся и шумящие дети сейчас - это роскошь. 

То, что произошло и продолжает происходить с восьмилетней Машей и пятнадцатилетним Владом из Мариуполя - это чудовищно. Страшно подумать, как это отражается на их психике. Но мои дети не сидели неделями под бомбежками. Не вынуждены были голодать или мёрзнуть в подвале. Им повезло гораздо больше чем многим другим детям из Мариуполя. Некоторые из наших одноклассников до сих пор не выходят на связь, и мы не знаем, что с ними. Убитых войной детей уже сотни...

Светлана Чернухина, Мариуполь - Днепр 


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