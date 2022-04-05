Государства, высылающие дипломатов РФ из-за резни в Буче

После информации о жутких убийствах российскими военными мирных жителей Киевщины многие государства мира решили выслать дипломатов страны-агрессорки. Большинство из них обвиняют в шпионаже.

Ниже перечень государств, решивших избавиться от российских дипломатов.

Литва высылает российского посла из страны и закрывает консульство в Клайпеде.

Германия высылает 40 российских дипломатов и запрещает им въезд на территорию государства.

Франция отправляет из страны 35 дипломатических работников РФ.

Италия выслала 25 российских дипломатов.

Дания высылает 15 российских дипломатов.

Швеция выдворила из страны трех российских дипломатов.

Швеция выдворила из страны трех российских дипломатов. Испания – 25 российских дипломатов.

Польша – 45 дипломатов РФ.

Словакия высылает 35 российских дипломатов.

Чехия – одного дипломата.

Нидерланды – 17 дипломатов РФ.

Бельгия – 21 дипломата.

Ирландия – 4 дипломатов.

Эстония закрывает два консульства России и высылает 14 их работников.

Латвия закрывает генеральные консульства России и выдворяет 13 их сотрудников.

Словения высылает 33 российских дипломатов.

Португалия объявила персонами нон решётки 10 сотрудников посольства России.

МИД Румынии объявил персонами нон решетки 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте



Но есть нюансы. Ибо до сих пор в иностранных консульствах остается большинство дипломатов. К примеру, Берлин принял решение объявить нежелательными значительное количество сотрудников посольства РФ, ежедневно работавших "против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", - говорится в заявлении МИД ФРГ. Федеральное правительство Германии объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Но по данным МИД ФРГ, в Германии аккредитованы 104 российских дипломата.

В большинстве стран идет речь о снижении уровня дипломатических отношений, но не о полном их остановке.