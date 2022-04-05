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Государства, высылающие дипломатов РФ из-за резни в Буче

22:34, 05 апр 2022
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После информации о жутких убийствах российскими военными мирных жителей Киевщины многие государства мира решили выслать дипломатов страны-агрессорки. Большинство из них обвиняют в шпионаже.

Ниже перечень государств, решивших избавиться от российских дипломатов.

  • Литва высылает российского посла из страны и закрывает консульство в Клайпеде.
  • Германия высылает 40 российских дипломатов и запрещает им въезд на территорию государства.
  • Франция отправляет из страны 35 дипломатических работников РФ.
  • Италия выслала 25 российских дипломатов.
  • Дания высылает 15 российских дипломатов.
    Швеция выдворила из страны трех российских дипломатов.
  • Испания – 25 российских дипломатов.
  • Польша – 45 дипломатов РФ.
  • Словакия высылает 35 российских дипломатов.
  • Чехия – одного дипломата.
  • Нидерланды – 17 дипломатов РФ.
  • Бельгия – 21 дипломата.
  • Ирландия – 4 дипломатов.
  • Эстония закрывает два консульства России и высылает 14 их работников.
  • Латвия закрывает генеральные консульства России и выдворяет 13 их сотрудников.
  • Словения высылает 33 российских дипломатов.
  • Португалия объявила персонами нон решётки 10 сотрудников посольства России.
  • МИД Румынии объявил персонами нон решетки 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте


Но есть нюансы. Ибо до сих пор в иностранных консульствах остается большинство дипломатов. К примеру, Берлин принял решение объявить нежелательными значительное количество сотрудников посольства РФ, ежедневно работавших "против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", - говорится в заявлении МИД ФРГ. Федеральное правительство Германии объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Но по данным МИД ФРГ, в Германии аккредитованы 104 российских дипломата.

В большинстве стран идет речь о снижении уровня дипломатических отношений, но не о полном их остановке.


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