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Мэра Рубежного подозревают в коллаборационизме

20:59, 05 апр 2022
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В отношении мэра города Рубежное в Луганской области возбудили уголовное производство по статье «коллаборационизм», сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года мэр осуществлял публичные призывы к поддержке решений и действий Российской Федерации в части так называемой «военной операции» на территории Украины, вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ. Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированной территории Украины», – отмечают в ОГПУ.

Российская армия, по данным украинских военных, непрерывно обстреливает город Рубежное Луганской области. Как утверждает Генштаб ВСУ, в настоящее время основные усилия войска РФ сосредоточиваются на взятии под контроль этого и других населенных пунктов Донбасса.

Также данные о коллаборантах из Мариуполя переданы в СБУ

Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет

В Мариупольском горсовете заявили, что депутаты ОПЗЖ "не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры: коммунальные предприятия и технику, склады с продовольствием и медикаментами, башни мобильных операторов и линии электропередачи; с резервного водохранилища сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения.

Также в горсовете предоставили список депутатов:

– Иващенко Константин Владимирович
– Хаджинов Дмитрий Михайлович
– Хармышев Евгений Александрович
– Сотникова Наталья Анатольевна
– Карпенко Елена Васильевна

В сообщении отмечают, что в настоящее время руководство геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации.


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