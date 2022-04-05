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Политика / Власть / Европа / Война

В новом пакете санкций ЕС против России снова нет эмбарго на энергоносители

18:37, 05 апр 2022
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ЕС предложил 5-й пакет санкций в отношении РФ, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляен, последние события, в частности, информация об убийствах мирных жителей в Буче, продемонстрировали, что давление на Москву нужно еще больше усилить. "Сегодня мы предлагаем сделать следующий шаг в наших санкциях. Мы сделаем их еще шире и острее, чтобы они еще глубже резали российскую экономику", - отметила глава Еврокомиссии.

Эмбарго на импорт российского угля

По словам фон дер Ляен, в пятый пакет войдут шесть элементов. Первый из них – это эмбарго на импорт в ЕС уголя из России.

Второй – ограничения на поставки из РФ других товаров, в частности цемент, крепкий алкоголь и морепродукты. Объем такого импорта составлял 5,5 миллиарда евро.

Третий элемент – полный запрет на транзакции для четырех "ключевых" российских банков, в частности ВТБ. Они, по данным Еврокомиссии, представляют 23 процента банковского сектора РФ.

Запрет российским судам заходить в порты ЕС

Четвертая составляющая – судам под флагом России запретят заходить в порты ЕС. Правда, будут исключения. Речь идет о кораблях, которые будут везти продукты и сельскохозяйственную продукцию, энергоносители и гуманитарную помощь. Также, по словам фон дер Ляен, автомобильным транспортным операторам из России и Белоруссии запретят въезд в Евросоюз.

В-пятых, Еврокомиссия предлагает еще больше расширить запрет на экспорт товаров в Россию. Речь идет, например, о квантовых компьютерах и новейших полупроводниках, а также транспортном оборудовании и других машинах.

Шестой элемент – запрет российским компаниям участвовать в государственных закупках у ЕС, а также прекращение всей финансовой поддержки российских госорганов.

Кроме того, в список персональных санкций будут добавлены новые имена людей и названия компаний.

"Но это еще не все. Мы работаем над дополнительными санкциями, включая импорт нефти, а также размышляем над некоторыми идеями, представленными государствами-членами ЕС, например, налоги или специальные каналы оплаты, такие как счет эскроу (счет, управляемый третьей стороной) , и деньги на котором хранятся до тех пор, пока обе стороны транзакции не выполнят свои обязательства. - Ред.), - рассказала фон дер Ляен.

Теперь этот пакет должен рассмотреть 27 государств ЕС. Принять его они смогут только при единодушной поддержке. Впрочем, поскольку обсуждение новых санкций между ними длится уже долго, можно ожидать, что они быстро утвердятся.


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